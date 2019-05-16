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Россия надеется на выпуск банком БРИКС облигаций в рублях 

РИА Новости + ещё 1 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российская Федерация надеется на то, что Новый банк развития (НБР), созданный группой БРИКС, выпустит облигации в рублях, рассказал в кулуарах конференции Doing Business with BRICS, проходящей в Вашингтоне, руководитель отдела по делам БРИКС МИД РФ Михаил Калугин.
"Наш новый банк развития, созданный в БРИКС, изучает и уже начал выпуск своих облигаций в национальных валютах. В юанях было несколько облигационных выпусков… Данные займы, мы надеемся, будут делаться и в рублях", — сказал он.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
О том, что Новый банк развития рассмотрит вариант размещения рублевых облигаций, рассказывал в июне прошлого года вице-президент банка и его главный финансист Лесли Маасдорп. На тот момент выпуски облигаций в юанях лишь подготавливались.
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Рынки , Михаил Калугин
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