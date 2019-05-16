Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.70
72.25
72.50
Прогноз
20.05 – 27.05
$
65.50
73.00
Индексы и котировки Brent
72.67
–0.15 Золото
1290.50
–0.26 РТС
1262.51
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
16.05
1.1190
–0.0007
01.05
1.1196
13.05
02.05
21.04

Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за США 

Прайм 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам четверга вслед за подъемом на рынках США днем ранее, а также на фоне ожиданий того, что власти Китая примут меры экономической поддержки для снижения негативного влияния торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов Shanghai Composite вырос на 0,58%, до 2955,71 пункта, Shenzhen Composite — на 0,44%, до 1584,81 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,02% и поднялся до 28275,07 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,69%, до отметки в 6327,8 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,59% — до 21062,98 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 1,2%, до 2067,69 пункта.
Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,4-1,1% на фоне ослабления опасений по поводу торговых отношений страны с партнерами. Кроме того, среди азиатских инвесторов усилились ожидания того, что власти КНР примут дополнительные меры для поддержки своей экономики в свете сохраняющейся напряженности в торговых отношениях с США.
Рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку (Makoto Sengoku), которого цитирует агентство Франс Пресс, отметил, что участники рынка по-прежнему сохраняют осторожность на фоне неопределенности в том, как будет развиваться торговая война.
В то же время трейдеры обратили внимание на новости о том, что министерство торговли США намерено внести крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Huawei из КНР в черный список. Предполагается, что компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".
Прайм: последние новости
Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне укрепления рубля Юнипро: больше не будет ДПМ? Акции "Лукойла" отреагировали 6%-ным ростом на корпоративных новостях
Комментарии
Рынки , France-Presse
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФАС выяснит, почему капуста подорожала на 225%2
Глава МВФ оценила торговые войны между США и Китаем
Международные резервы России выросли на $2,9 млрд
Путин призвал изменить строительные нормы
Россиян призвали умерить аппетиты2
Видео
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
США нашли способ перекрыть «Северный поток-2»
Экономика Статьи
Москвичи паникуют из-за новых квартирных афер
Недвижимость
Удар по «Севпотоку»: США придумали новые санкции
Экономика Статьи
Испорченная «Дружба»: укравший нефть признал вину
Экономика Статьи
Россияне остались без сбережений
Личный счет
Россиян ждут изменения в платежах ЖКХ
Личный счет
«Директива не мешает»: Меркель променяла Украину на газ
Экономика Статьи
Кремль отреагировал на новые санкции Украины
Экономика
Рубль пошел вниз
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение