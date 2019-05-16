Биржи АТР закрылись в основном ростом вслед за США

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам четверга вслед за подъемом на рынках США днем ранее, а также на фоне ожиданий того, что власти Китая примут меры экономической поддержки для снижения негативного влияния торговой войны с США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Shanghai Composite вырос на 0,58%, до 2955,71 пункта, Shenzhen Composite — на 0,44%, до 1584,81 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index прибавил 0,02% и поднялся до 28275,07 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,69%, до отметки в 6327,8 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,59% — до 21062,98 пункта, южнокорейский KOSPI — снизился на 1,2%, до 2067,69 пункта.

Участники торгов в Азии обратили внимание на то, что основные фондовые индексы США в среду выросли на 0,4-1,1% на фоне ослабления опасений по поводу торговых отношений страны с партнерами. Кроме того, среди азиатских инвесторов усилились ожидания того, что власти КНР примут дополнительные меры для поддержки своей экономики в свете сохраняющейся напряженности в торговых отношениях с США.

Рыночный аналитик Tokai Tokyo Research Institute Макото Сенгоку (Makoto Sengoku), которого цитирует агентство Франс Пресс, отметил, что участники рынка по-прежнему сохраняют осторожность на фоне неопределенности в том, как будет развиваться торговая война.

В то же время трейдеры обратили внимание на новости о том, что министерство торговли США намерено внести крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования Huawei из КНР в черный список. Предполагается, что компания окажется в черном списке вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".