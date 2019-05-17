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Курс доллара: что будет с рублем в ближайшие месяцы 

Российская Газета 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вокруг российской валюты в последние дни создается достаточно позитивный новостной фон. Положительного запала у рубля может хватить еще на месяц-полтора, допускают аналитики.
Дополнительный позитивный импульс спросу инвесторов на российскую валюту придает положительный отскок на американских и китайских фондовых рынках, отмечают аналитики FxPro. Власти обеих стран убеждают инвесторов в готовности заключить торговую сделку, которая может положить конец торговой войне — такая риторика поддерживает спрос на акции.
Поэтому главными событиями для рубля на ближайшую перспективу станут процесс переговоров между США и Китаем на тему торговых тарифов и статистические данные по китайской экономике, считает портфельный управляющий "Сбербанк управление активами" Дмитрий Постоленко.
Окно возможностей для рубля сохраняется во второй половине мая-июне в преддверии вероятного первого снижения ключевой ставки Банка России в текущем году, которое может состояться на заседании 14 июня, добавляют аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. Ключевым фактором поддержки рубля продолжит выступать и спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ), отмечают они.
Позитив в рубле должен продлиться до конца первого полугодия: высокая цена на нефть и активные покупки рублевых госбумаг нерезидентами будут поддерживать рубль, говорит Постоленко. Во втором полугодии в силу сезонного оттока капитала и снижения рублевых процентных ставок рубль может растерять поддержку, не исключает он.
По прогнозу Постоленко, в ближайшие месяцы курс российской валюты будет находиться в диапазоне 64-65,5 рубля за доллар.
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Комментарии6
Рынки , Дмитрий Постоленко , Сбербанк России , Нордеа Банк , Центральный банк России
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