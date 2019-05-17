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Курс биткойна резко снизился 

BFM.RU 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Курс биткойна снизился почти на 13% — до $7174,93 на единицу криптовалюты, передает ТАСС. В то же время агентство Reuters сообщает о 20-процентном падении котировок — ниже $6,3 тысяч.
Ранее сообщалось, что курс биткоина поднялся во вторник выше $8 тысяч впервые с июля 2018 года.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже «добыты».
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Рынки , ИТАР-ТАСС , Reuters
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