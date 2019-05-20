Бочка меда: почему нефть стремительно растет

Нефтяные цены ушли выше $73 за баррель. На этот раз импульс котировкам придало отсутствие согласованной позиции нефтяников о дальнейшей судьбе сделки по ограничению добычи. Эр-Рияд не видит снижения иранского нефтяного экспорта и не хочет наращивать добычу, Москва предупреждает, что мир уже летом может столкнуться с дефицитом нефти. Тегеран может вообще покинуть ОПЕК . Эксперты предупреждают, что на фоне происходящего Brent перешагнет рубеж в $75 уже на этой неделе.

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Джидде 19 мая принесло больше вопросов, чем ответов. И тем усилило неопределенность на нефтяном рынке, толкающее котировки к новым высотам.

В начале первых после встречи нефтяников торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость июльских фьючерсов марки Brent выросла на 1,2%, перешагнув рубеж в $73 за баррель.

Черное золото дорожает на фоне сигналов от Москвы и Эр-Рияда по поводу перспектив пролонгации соглашения ОПЕК+ и оценок ситуации на нефтяном рынке в целом. А также ситуации внутри самого ОПЕК.

Напомним, что соглашение между 23 странами о сокращении добычи нефти действует с 2016 года и регулярно пересматривается, чаще всего — в сторону продления. В декабре 2018 года стороны договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), из которых 812 тыс. баррелей приходятся на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей — на страны «не ОПЕК». При этом для ряда стран, где сложилась сложная ситуация, в частности, Венесуэлы, Ирана и Ливии, были сделаны исключения. На них обязательства по снижению добычи не накладывались. Собственно, производство нефти в этих государствах и так падает в силу других факторов.

В результате по итогам апреля 2019 года члены ОПЕК+ выполнили соглашение на 168%, в марте — на 139%. Похожая ситуация складывалась в прошлом году: к лету 2018 года на фоне резкого спада добычи в Венесуэле и ожидания американских санкций в отношении Тегерана на рынке возникла угроза дефицита нефти. Тогда, надо признать, Эр-Рияд и Москва выступили единым фронтом за наращивание добычи и параметры сделки были пересмотрены.

Сейчас — за месяц до решающей судьбу сделки встречи в Вене — министры энергетики России и Саудовской Аравии представили разные взгляды на будущее.

Так, Александр Новак заявил, что дефицит на рынке нефти может возникнуть уже этим летом.

«Он обычно растет в отношении зимнего периода на 2 млн баррелей в сутки, поэтому нужно будет, конечно, смотреть внимательно и оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицита», — сказал Новак.

И в этом случае, по мнению российского министра, целесообразно рассмотреть возможность восстановления добычи.

Халед аль-Фалех же высказал мнение, что рынок все еще находится под давлением растущих излишних запасов нефти, чему немало способствует «успехи сланцевой индустрии США». По мнению саудита, сделки по сокращению добычи стоит продлить до конца года, по крайней мере сама Саудовская Аравия будет сдерживать свои скважины еще как минимум месяц после истечения предыдущих договоренностей в июне.

Саудовской Аравии из-за бюджетных пробоем и социальных расходов желателен уровень цен в районе $80 за баррель, обращает внимание старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов . Им высокие нефтяные цены выгодны. И кроме того, Саудовская Аравия — одно из немногих государств, которое имеет технические возможности быстро нарастить добычу в случае необходимости. У большинства других нефтедобывающих стран иной горизонт планирования.

По словам аль-Фалеха, спрос на рынке сейчас хорошо удовлетворен, а санкции не так уж серьезно сказались на поставках иранской нефти.

«Иранские баррели продолжают покидать иранский берег под видом неиранских», — заметил министр.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем майском докладе отмечало, что добыча нефти в Иране в апреле упала на 130 тысяч б/с, до 2,61 млн б/с. Источники Reuter говорят, что в мае иранский экспорт упал до 500 тысяч б/с на фоне санкций США. При этом один из них заверил, что нефть экспортируется в основном в Индию и Китай, а поставки в Европу и Турцию не осуществляются.

Мало кто в мире по-настоящему верит, будто иранской нефти на рынке в прежних количествах реально не будет, говорит шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Совместно с заинтересованными поставщиками Иран в любом случае уже находит «серые» схемы для взаиморасчётов, непрозрачные для финансовых ловушек американской юрисдикции, полагает эксперт.

Иранский фактор усугубляет ситуацию и внутри самой ОПЕК. Так, Bloomberg сообщило со ссылкой на министра нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи сообщил, что Иран вообще может покинуть картель.

Позже сам министр пояснил: «Я сказал, что если трения между Ираном и его соседями будут усиливаться, то это скажется на кооперации внутри ОПЕК. Если страны не могут ладить между собой, это не пойдет на пользу сотрудничеству».

Однако сигнал о том, что и так непростые отношения Эр-Рияда и Тегерана разрывают картель изнутри, рынок получил.

Усугубило ситуацию и нападение на саудовские танкеры, произошедшее около недели назад в Оманском заливе. Ни на добыче, ни на экспорте атака на судна не сказалась, виновных официально не установили, однако сами саудиты возлагают ответственность на йеменские племена хуситов, симпатизирующих Тегерану.

По мнению ряда экспертов, уже на этой неделе на таких новостях цена барреля Brent достигнет $75.

Министерский мониторинговый комитет формально не решает вопросы о будущем нефтяного соглашения, но поскольку в его состав входят крупнейшие нефтедобытчики — Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Венесуэла, Алжир, Ирак и Казахстан — рынок всегда очень внимательно следит за сигналами с таких встреч. Формально решение принимается на министерских встречах. Ближайшая состоится 24-26 июня в Вене.

Большинство аналитиков полагают, что в нынешних условиях сделка по сдерживанию добычи будет пролонгирована.

По заявлениям саудовского министра, группа ОПЕК+ достигла консенсуса в отношении «осторожного» сокращения запасы нефти, но по-прежнему будет внимательно следить и реагировать за потребностями «хрупкого рынка». Такая формулировка исключает увеличение объемов добычи, а значит в июне стоит ждать продление сделки, отмечает аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

ОПЕК не хочет ослаблять ограничения потому, что это носит психологический эффект, любое небольшое снятие ограничение может привести к лавинообразному росту предложения на рынке, соглашается аналитик Алор Брокер Алексей Антонов

Однако эксперт предупреждает, что «чем дольше цена сдерживается наверху путем монополизации, тем резче будет обвал, когда эта монополизация начнет разваливаться, инвесторам нужно быть к этому готовыми, равно как и бюджетам стран, ориентированных на экспорт нефти».