Удорожание российской нефти сказалось на Белоруссии

Рост цен на бензин в Белоруссии произошёл из-за удорожания российской нефти. «Белнефтехим» сообщил о повышении стоимости топлива на 1 копейку.

По состоянию на 17 мая с начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы. — Ред.), выросла на 19,4%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 7,8%, — уточнили в концерне.

С 19 мая стоимость 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,56 белорусского рубля ($0,75), АИ-95-К5-Евро — 1,67 рубля ($0,80), АИ-98-К5-Евро — 1,88 рубля ($0,90), дизтоплива — 1,67 рубля ($0,80).

С начала 2019 года цены на топливо в Белоруссии повысились в 13 раз. Предыдущий рост, также в 1 копейку, был зафиксирован 12 мая.

19 апреля Белоруссия пожаловалась на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. Компания «Белнефтехим» заявила, что к ней поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим допустимые значения. После этого Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. По делу о загрязнении трубопровода арестованы четыре человека, ещё троих разыскивают, писал News.ru.