Торговая война Китая и США «уронила» биржи Европы

Обострение торговых отношений США и Китая продолжает негативно влиять на фондовые индексы Западной Европы и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, которые в понедельник показали снижение. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по состоянию на 14:07 по московскому времени упал на 0,95 процента и составил 377,88 пункта.

Британский индекс FTSE 100 упал на 1,04 процента, германский DAX опустился на 1,49 процента, французский CAC — на 1,56 процента, испанский IBEX 35 — на 0,93 процента, итальянский FTSE MIB — на 2,56 процента.

«Рынок был слишком оптимистичен в ожидании быстрой и легкой торговой сделки (между США и Китаем — прим. "Ленты.ру")», — сказал портфельный управляющий American Century Investments Тревор Гурвич, пишет «Интерфакс».

Ранее бывший главный экономист американского инвестбанка Goldman Sachs Джим О'Нил заявил, что от торгового противостояния США и Китая пострадает весь мир. При этом новый виток противостояния Вашингтона и Пекина ранее уже негативно отразился на международных рынках капитала. Американский фондовый рынок фактически за сутки потерял около триллиона долларов. Правда, затем в течение нескольких дней начал восстанавливаться.