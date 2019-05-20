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Торговая война Китая и США «уронила» биржи Европы 

Lenta.ru + ещё 9 8 часов назад
Фото: EPA
Обострение торговых отношений США и Китая продолжает негативно влиять на фондовые индексы Западной Европы и фьючерсы на американские фондовые индикаторы, которые в понедельник показали снижение. Индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по состоянию на 14:07 по московскому времени упал на 0,95 процента и составил 377,88 пункта.
Британский индекс FTSE 100 упал на 1,04 процента, германский DAX опустился на 1,49 процента, французский CAC — на 1,56 процента, испанский IBEX 35 — на 0,93 процента, итальянский FTSE MIB — на 2,56 процента.
«Рынок был слишком оптимистичен в ожидании быстрой и легкой торговой сделки (между США и Китаем — прим. "Ленты.ру")», — сказал портфельный управляющий American Century Investments Тревор Гурвич, пишет «Интерфакс».
Ранее бывший главный экономист американского инвестбанка Goldman Sachs Джим О'Нил заявил, что от торгового противостояния США и Китая пострадает весь мир. При этом новый виток противостояния Вашингтона и Пекина ранее уже негативно отразился на международных рынках капитала. Американский фондовый рынок фактически за сутки потерял около триллиона долларов. Правда, затем в течение нескольких дней начал восстанавливаться.
США и Китай в мае 2019 года взаимно ужесточили торговые ограничения. США увеличили пошлины на импорт из Китая на сумму в 200 миллиардов долларов, Китай ввел тарифы на американские товары на сумму в 60 миллиардов долларов. Кроме того, американская компания Google объявила о прекращении сотрудничества с китайским производителем смартфонов Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете использования оборудования этой компании. В результате смартфоны Huawei не будут получать обновления Android. Следующие поколения телефонов останутся без доступа к сервисам Google, в том числе магазину приложений Google Play, браузеру Chrome, почтовому клиенту Gmail, YouTube и картам.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Google , Lenta.ru , Интерфакс
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