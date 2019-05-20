Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 28

Банк России установил официальные курсы валют на 21 мая.

Курс доллара понизился на 14,39 копейки, составив 64,4888 рубля (64,6327 рубля на 20 мая). Курс евро опустился на 28,33 копейки до 71,9631 рубля (с 72,2464 рубля на 20 мая). На валютных торгах Московской биржи в понедельник доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 13:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,55 рубля (минус почти 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:57 мск стоил 72 рубля (минус почти 23 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,11 до 64,7 рубля за доллар и от 71,9 до 72,23 рубля за евро.