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Курс доллара: официальный курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 28 

Банки.ру 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России установил официальные курсы валют на 21 мая.
Курс доллара понизился на 14,39 копейки, составив 64,4888 рубля (64,6327 рубля на 20 мая). Курс евро опустился на 28,33 копейки до 71,9631 рубля (с 72,2464 рубля на 20 мая). На валютных торгах Московской биржи в понедельник доллар и евро дешевеют по отношению к рублю. На 13:57 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,55 рубля (минус почти 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:57 мск стоил 72 рубля (минус почти 23 копейки).
В первой половине дня сделки совершались по курсам от 64,11 до 64,7 рубля за доллар и от 71,9 до 72,23 рубля за евро.
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 14 копеек, евро — на 28 Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии Официальный курс доллара понизился на 29 копеек, евро — на 32 копейки
Рынки , Московская биржа , Центральный банк России , Евро , Доллар
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