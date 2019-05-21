Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.45
$
64.54
71.93
72.14
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
72.21
+0.18 Золото
1275.84
+0.01 РТС
1271.86
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.1154
–0.0045
06.05
1.1199
17.05
07.05
25.04

Биржи Китая растут на послаблении ограничений против Huawei 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном растут, при этом индексы Китая поднимаются на 1,5-2% после того, как США одобрили временные разрешения на сотрудничество с Huawei, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,22% — до 2905,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 1546,06 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index дешевел на 0,13%, до 27751,12 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,63%, до 2068,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,2%, до 6488,8 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,27% — до 21244,89 пункта.
В ночь на вторник министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с Huawei после добавления компании в черный список. Временные разрешения будут действовать 90 дней — до 19 августа. Пояснялось, что решение по отсрочке ограничений против китайской компании было принято, чтобы не создавать резких проблем американским компаниям.
Американское ведомство в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
В понедельник СМИ сообщали об ограничении сотрудничества с китайской компанией таких фирм, как Google и Infineon. Опасения по поводу угрозы прекращения ведения бизнеса с Huawei оказало давление на мировые биржи, особенно на технологических сектор.
"На фоне новостей вокруг США и Huawei об ухудшении дел создается впечатление, что торговая война все больше показывает признаки перехода в технологическую войну", — рассказала агентству Рейтер старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah).
Прайм: последние новости
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов Акции "Россетей" подскочили почти на 10% на спекулятивных покупках Саудовская Аравия поддерживает позицию РФ пока не принимать решения по судьбе сделки ОПЕК+
Комментарии
Рынки , Google , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решение принято: как США остановят «Северный поток-2»
Кремль отреагировал на преграды для «Северного потока-2»
Лукашенко потребовал результатов по «ядовитой» нефти
МИД отреагировал на угрозы США «Северному потоку-2»2
Европе вернули российскую нефть2
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Экономика
Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»
Экономика Статьи
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
США нанесут удар по «Северному потоку-2»
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
В России подешевели дачи
Недвижимость
Страшное будущее: когда у россиян заберут трудовые книжки
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение