Биржи Китая растут на послаблении ограничений против Huawei

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном растут, при этом индексы Китая поднимаются на 1,5-2% после того, как США одобрили временные разрешения на сотрудничество с Huawei, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 1,22% — до 2905,6 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,6%, до 1546,06 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index дешевел на 0,13%, до 27751,12 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,63%, до 2068,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,2%, до 6488,8 пункта. Японский Nikkei 225 опускался на 0,27% — до 21244,89 пункта.

В ночь на вторник министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с Huawei после добавления компании в черный список. Временные разрешения будут действовать 90 дней — до 19 августа. Пояснялось, что решение по отсрочке ограничений против китайской компании было принято, чтобы не создавать резких проблем американским компаниям.

Американское ведомство в середине мая внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

В понедельник СМИ сообщали об ограничении сотрудничества с китайской компанией таких фирм, как Google и Infineon. Опасения по поводу угрозы прекращения ведения бизнеса с Huawei оказало давление на мировые биржи, особенно на технологических сектор.