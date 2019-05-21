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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
ТАСС
+
ещё 10
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Так, индикатор вырос на 1,1%, до 2600,05 пункта.
В то же время индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1267,16 пункта.
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