Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Так, индикатор вырос на 1,1%, до 2600,05 пункта.

В то же время индекс РТС поднялся на 0,8%, до 1267,16 пункта.