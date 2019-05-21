Набиуллина назвала основной риск для развития российского фондового рынка

Эльвира Набиуллина. Российский фондовый рынок в настоящее время во многом ориентирован на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, это основной риск развития отрасли, заявила председатель Банка России

"У нас розничный инвестор пришел на рынок, важно его не разочаровать. Основной риск я вижу в том, что все-таки отрасль во-многом сейчас ориентирована на краткосрочные выгоды и на достаточно большую маржинальность", — сказала Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2019".

"И в погоне за краткосрочной прибылью, а мы видели, к сожалению, и массовое распространение мисселинга (недобросовестная практика продаж финансовых продуктов или услуг с недостаточным информированием о рисках — ред.) на ряде сегментов рынка, прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни. (Это — ред.) может оттолкнуть розничных инвесторов и, конечно, важно, чтобы этого не произошло, поэтому вопросы защиты инвестора от такого рода рисков, рисков, связанных с развитием сектора, будет в приоритете нашего внимания", — добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что серьезное развитие рынка часто сопряжено с некоторыми рисками.