Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.52
$
64.67
71.96
72.15
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.85
72.84
Индексы и котировки Brent
71.98
+0.00 Золото
1274.31
+0.05 РТС
1279.16
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
21.05
1.1174
–0.0025
06.05
1.1199
17.05
07.05
25.04

Набиуллина назвала основной риск для развития российского фондового рынка 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский фондовый рынок в настоящее время во многом ориентирован на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, это основной риск развития отрасли, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"У нас розничный инвестор пришел на рынок, важно его не разочаровать. Основной риск я вижу в том, что все-таки отрасль во-многом сейчас ориентирована на краткосрочные выгоды и на достаточно большую маржинальность", — сказала Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2019".
"И в погоне за краткосрочной прибылью, а мы видели, к сожалению, и массовое распространение мисселинга (недобросовестная практика продаж финансовых продуктов или услуг с недостаточным информированием о рисках — ред.) на ряде сегментов рынка, прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни. (Это — ред.) может оттолкнуть розничных инвесторов и, конечно, важно, чтобы этого не произошло, поэтому вопросы защиты инвестора от такого рода рисков, рисков, связанных с развитием сектора, будет в приоритете нашего внимания", — добавила глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что серьезное развитие рынка часто сопряжено с некоторыми рисками.
"И мы эти риски видим", — заверила она.
Последние новости
С кем Кадыров сравнил Зеленского Почему израильское жюри не дало Лазареву ни одного балла Зеленский "осадил" Ляшко во время инаугурации
Комментарии
Рынки , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России могут появиться новые рейтинговые агентства
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя3
Европе предрекли финансовый кризис
У российских полицейских упал уровень жизни5
Доходность пенсионных накоплений «молчунов»
Видео
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
Россию призвали срочно разобраться с «грязной» нефтью
Экономика
От Зеленского потребовали срочных переговоров с Россией
Экономика
Нефтяная убыль: сколько заплатят за «Дружбу»
Экономика Статьи
Над «Северным потоком-2» нависла новая угроза
Экономика
США нанесут удар по «Северному потоку-2»
Экономика
«Мы останемся»: Австрия дала ответ Путину
Экономика
Конец войне: Что будет с рублем
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение