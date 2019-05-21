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Биржи Китая закрылись ростом до 1,8% на фоне послаблений для партнеров Huawei 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом, при этом рынки Китая выросли до 1,8% на фоне послаблений США для партнеров внесенной в черный список Huawei, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов Shanghai Composite вырос на 1,23%, до 2905,97 пункта, Shenzhen Composite — на 1,77%, до 1548,68 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,47% стоимости и составил 27657,24 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 2061,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, до отметки в 6500,1 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,14% — до 21272,45 пункта.
Биржи Китая поддержали новости из США по поводу Huawei. В ночь на вторник министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с Huawei после добавления компании в черный список. Временные разрешения будут действовать 90 дней — до 19 августа. Пояснялось, что решение по отсрочке ограничений против китайской компании было принято, чтобы не создавать резких проблем американским компаниям.
Американское ведомство ранее в мае внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
"Китай и США вряд ли допустят осуществления худшего сценария, который предполагает возведение торговых барьеров по всем направлениям, поскольку это будет обозначать значительные убытки для обеих сторон. Поэтому худший вариант может быть уже оценен рынками", — рассказал агентству Франс Пресс президент China Vision Capital Management в Пекине Сунь Цзяньбо (Sun Jianbo).
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