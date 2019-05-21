Биржи Китая закрылись ростом до 1,8% на фоне послаблений для партнеров Huawei

Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно ростом, при этом рынки Китая выросли до 1,8% на фоне послаблений США для партнеров внесенной в черный список Huawei, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов Shanghai Composite вырос на 1,23%, до 2905,97 пункта, Shenzhen Composite — на 1,77%, до 1548,68 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 0,47% стоимости и составил 27657,24 пункта, южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 2061,25 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%, до отметки в 6500,1 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,14% — до 21272,45 пункта.

Биржи Китая поддержали новости из США по поводу Huawei. В ночь на вторник министерство торговли США сообщило о предоставлении временных разрешений на ведение бизнеса с Huawei после добавления компании в черный список. Временные разрешения будут действовать 90 дней — до 19 августа. Пояснялось, что решение по отсрочке ограничений против китайской компании было принято, чтобы не создавать резких проблем американским компаниям.

Американское ведомство ранее в мае внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.