Курс доллара: Эксперт: Обесценивание рубля откладывается

Рубль остается в коридоре 64-65 рублей за доллар. И вопрос о резкой девальвации сейчас вообще практически никем из экономических аналитиков не рассматривает. Тем более нацвалюта давно находится в плюсе против доллара и евро.

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":

— На этой неделе инвесторы остаются сосредоточены, главным образом, на внешнеполитической новостной повестке. Кроме того, опять же традиционно, все продолжают следить раз за разом за все более смелыми и успешными размещениями ОФЗ Минфином РФ , справедливо проецируя этот успех на прогнозы по рублю.

В этом смысле среда, 22 мая, дает нам достаточно обильную пищу для интерпретации уже произошедшего, а также прогнозов дальнейшего развития событий.

Публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США , основным вопросом которой является шанс пролить свет на возможные расхождения взглядов управляющих на текущую монетарную политику ФРС, по-прежнему нацеленную на "осторожное ужесточение", неплохо сочетается с публикацией минэнерго США по запасам нефти, которые в прошлый раз неожиданно снизились на 2,5 миллиона баррелей. Хотя большинство экспертов ожидали их роста.

Рубль остается технически запертым в коридоре 64-65 рублей за доллар, в который он окончательно переместился после сенсационного анонса вероятной встречи Дональда Трампа Владимиром Путиным в Японии. Вопрос о резкой девальвации сейчас вообще практически никем из коллег-аналитиков не рассматривается. Идут лишь фоновые разговоры, какие конкретные сценарии могут привести к перемещению данного коридора обратно к границам 65-66 рублей за доллар. Но каких-то особых причин для этого пока не просматривается.

В целом пока рубль в годовом выражении остается в плюсе примерно на 7,75 процента против доллара и на 10,45 процента против евро. Помогает этому и хорошая квартальная отчетность крупнейших российских компаний.