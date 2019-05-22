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Курс доллара: Эксперт: Обесценивание рубля откладывается 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Рубль остается в коридоре 64-65 рублей за доллар. И вопрос о резкой девальвации сейчас вообще практически никем из экономических аналитиков не рассматривает. Тем более нацвалюта давно находится в плюсе против доллара и евро.
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
— На этой неделе инвесторы остаются сосредоточены, главным образом, на внешнеполитической новостной повестке. Кроме того, опять же традиционно, все продолжают следить раз за разом за все более смелыми и успешными размещениями ОФЗ Минфином РФ, справедливо проецируя этот успех на прогнозы по рублю.
В этом смысле среда, 22 мая, дает нам достаточно обильную пищу для интерпретации уже произошедшего, а также прогнозов дальнейшего развития событий.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, основным вопросом которой является шанс пролить свет на возможные расхождения взглядов управляющих на текущую монетарную политику ФРС, по-прежнему нацеленную на "осторожное ужесточение", неплохо сочетается с публикацией минэнерго США по запасам нефти, которые в прошлый раз неожиданно снизились на 2,5 миллиона баррелей. Хотя большинство экспертов ожидали их роста.
Рубль остается технически запертым в коридоре 64-65 рублей за доллар, в который он окончательно переместился после сенсационного анонса вероятной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Японии. Вопрос о резкой девальвации сейчас вообще практически никем из коллег-аналитиков не рассматривается. Идут лишь фоновые разговоры, какие конкретные сценарии могут привести к перемещению данного коридора обратно к границам 65-66 рублей за доллар. Но каких-то особых причин для этого пока не просматривается.
В целом пока рубль в годовом выражении остается в плюсе примерно на 7,75 процента против доллара и на 10,45 процента против евро. Помогает этому и хорошая квартальная отчетность крупнейших российских компаний.
Российская Газета: последние новости
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Комментарии
Рынки , Владимир Рожанковский , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФРС , Минэнерго , Минфин , "Российская газета" , Евро , Доллар
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