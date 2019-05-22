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Биржи АТР колеблются без единой динамики на фоне торговых рисков 

Прайм 43 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду незначительно колеблются без единой динамики на фоне новостей о возможном расширении санкций США против китайских компаний, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,02% — до 2905,4 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,04%, до 1548,13 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,32% — до 27746,43 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,3%, до 2067,53 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,08% — до 6505,6 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,14% — до 21303,26 пункта.
Ранее в среду издание Wall Street Journal сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении китайской компании Hikvision, одного из крупнейших производителей систем видеонаблюдения. Окончательное решение может быть принято в ближайшие недели, говорят источники газеты.
Такие сообщения обеспокоили трейдеров на фоне ситуации вокруг Huawei. Компания попала в черный список США в середине мая, что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
"Некоторые участники рынка продолжают надеяться на достижение соглашения США и Китая на предстоящей встрече G20. Но текущий торговый конфликт кажется продолжительным, и его постоянное негативное влияние на различные экономики становится постоянной проблемой", — прокомментировал агентству Рейтер старший стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахиро Ичикава (Masahiro Ichikawa).
Японский индекс Nikkei 225 при этом поддерживается ростом технологического сектора, а также ослаблением иены, которая во вторник подешевела к доллару на 0,5%. Слабая национальная валюта увеличивает доход компаний-экспортеров в долларах, поддерживая котировки их акций. Поддержала индекс и сильная статистика — так, заказы на машиностроение в Японии в марте в месячном выражении выросли на 3,8% вместо ожидавшегося снижения на 0,7%.
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Рынки , Reuters
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