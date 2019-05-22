Индекс Мосбиржи вновь обновил максимум

Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив 2620 пунктов, свидетельствуют данные торгов. Так, индикатор вырос на 0,24%, до 2622,82 пункта.

В тоже время индекс РТС поднялся на 0,3%, до 1282,57 пункта.