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28.04
Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
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ещё 7
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 64,47 рубля.
Курс евро упал на 1 копейку и составил 71,81 рубля.
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