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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 64,47 рубля.
Курс евро упал на 1 копейку и составил 71,81 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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