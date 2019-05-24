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Фондовые торги в России открылись в плюсе 

Банки.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,43% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 629,76 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,16% до отметки 1 277,4.
«Российские индексы могут открыться разнонаправленно. Мы ожидаем, увидеть сегодня индекс РТС в интервале значений 1 200—1 280 пунктов, а индекс Мосбиржи — в коридоре 2 600—2650 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
Банки.ру: последние новости
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Рынки , Наталья Мильчакова , Московская биржа
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