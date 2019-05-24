Фондовые торги в России открылись в плюсе

Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,43% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 629,76 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,16% до отметки 1 277,4.