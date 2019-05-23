Торговая война обвалит курсы большинства валют

Угроза торговой войны обеспечила триумф доллару и одновременно ударила по позициям валют развивающихся стран, которые в последние месяцы были очень популярны у спекулянтов.

Если индекс Bloomberg Dollar достиг пика 2019 года, то индикатор, отслеживающий доходы от операций кэрри-трейд с валютами восьми развивающихся стран, финансируемых за счет коротких позиций по доллару, растерял завоеванные с начала года позиции.

Залп по китайскому импорту на $200 млрд, выпущенный Дональдом Трампом 10 мая, помог доллару укрепиться, нанося при этом ущерб валютам EM — от Тайваня и Южно-Африканской Республики до Бразилии, пишет Bloomberg.

"Валюты развивающихся стран уязвимы перед обострением торговой войны, — поделился мнением с агентством Салман Ахмед, главный глобальный стратег Lombard Odier Investment Managers, в апреле сокративший позицию по валютам до нейтральной с "выше рынка". — Урегулирования в ближайшее время ожидать не приходится".

В условиях усиления напряженности трейдеры пытаются понять, могут ли развивающиеся страны преодолеть проблемы, которые обуславливают связь их валютных курсов со взлетами и падениями доллара, или хотя бы противостоять укреплению американской валюты за счет разницы в процентных ставках и более высокой доходности.

Стратеги JPMorgan Chase & Co. в этом сомневаются: на прошлой неделе они перешли к позиции "ниже рынка" по валютам EM, особенно южноафриканскому ранду и тайваньскому доллару.

"Изменение направления торговых переговоров может привести к новому периоду пересмотра прогнозов роста развивающихся стран в сторону понижения, — написали стратеги в обзоре. — Мы считаем, что рынку нужно будет скорректировать свои ожидания относительно последствий торговых переговоров между США и Китаем и пошлин".

Bank of America Corp. ожидает укрепления японской валюты на фоне бегства инвесторов из рисковых активов и рекомендует связанную с этим позицию по паре евро-иена. Goldman Sachs Group Inc. предупреждает, что на линии огня могут оказаться валюты от евро до южноафриканского ранда и чилийского песо. В свою очередь, Westpac Banking Corp. считает защитной ставкой облигации.

"Возможно, одна из самых недооцененных тем на этом рынке — это вопрос о влиянии торговой напряженности на валюты", — сказал экономист Pictet Wealth Management в Женеве Томас Костерг

Курсы некоторых валют в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже ощущают влияние усилившихся торговых трений, приближаясь к ключевым техническим уровням. Южнокорейская вона ослабела к доллару примерно на 4% за последний месяц, а австралийский доллар приблизился к январскому минимуму в 67,41 цента США. Индонезийская рупия растеряла рост с начала года.

"Тайвань и Южная Корея рискуют потерять больше всего, если ситуация обострится", — сказал глава валютной стратегии Westpac в Нью-Йорке Ричард Франулович.

Вона и китайский юань, а также тайваньский, австралийский и канадский доллары "подвержены рискам", а евро может "упасть довольно сильно", сказал он. Для защиты от понижательных рисков он посоветовал занимать короткие позиции по этим валютам или вкладываться в облигации соответствующих стран.

Тем не менее Франулович отмечает консенсус рынка относительно того, что США и Китай в конечном счете достигнут "какой-либо сделки".

Действительно, валюты emerging markets находятся под ударом, и только рубль выделяется на общем фоне. Впрочем, "Вести. Экономики" ранее писали, что в случае реализации негативного сценария российская валюта может начать догонять другие валюты EM ускоренными темпами. Именно поэтому сейчас не стоит успокаиваться, глядя на уверенную динамику рубля. Ситуация может измениться в любой момент, тем более, что цены на нефть снижаются и могут сорваться вниз.