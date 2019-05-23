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Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в четверг утром опускаются, данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США за прошлую неделю, а также о росте добычи в стране оказывают давление на котировки "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,69%, до 70,5 доллара за баррель, стоимость июльских фьючерсов на WTI — на 0,6%, до 61,05 доллара. Вечером в среду стоимость WTI опускалась на 3%.
Министерство энергетики США вечером в среду сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 мая неожиданно выросли на 4,7 миллиона баррелей — до 476,8 миллиона баррелей, аналитики при этом ожидали снижение показателя на 600 тысяч баррелей.
Добыча нефти в стране за период также выросла — на 100 тысяч баррелей в день, до 12,2 миллиона баррелей в день. Неожиданно выросли также запасы бензина (на 3,7 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 800 тысяч баррелей).
"Нефтепереработчики работают в это время года в низком темпе, что способствовало росту запасов", — рассказал агентству Рейтер партнер Again Capital LLC в Нью-Йорке Джон Килдафф (John Kilduff).
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Рынки , Компании , Недвижимость , Reuters
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