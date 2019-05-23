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Биржи АТР торгуются в минусе на опасениях по торговым рискам 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются, сохранение торговых рисков вокруг политики США против технологических компаний Китая сдерживают настроения инвесторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.23 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,84% — до 2867,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,47%, до 1518,12 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,3% — до 27346,59 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,06%, до 2063,55 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,22% — до 6496,4 пункта. Японский Nikkei 225 терял 0,57% — до 21161,25 пункта.
Новая волна торговых опасений началась ранее в мае, когда Вашингтон поместил китайскую компанию Huawei в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее власти США объявили о предоставлении Huawei временных разрешений до 19 августа, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам.
Ряд СМИ сообщал о том, что некоторые партнеры компании по всему миру прекратили сотрудничество и поставки Huawei, также сообщалось о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм.
"США и Китай, похоже, готовятся к продолжительному торговому конфликту. Мы думаем, что внутреннее давление и ограничения подтолкнут обе стороны к дальнейшей эскалации", — цитирует агентство Рейтер мнение аналитиков Nomura, которые отмечают, что повышенные импортные пошлины могут остаться вплоть до конца 2020 года.
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