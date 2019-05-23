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Россия представила план восстановления поставок нефти в Польшу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
«Транснефть» на переговорах в Варшаве представила план мероприятий по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил вице— президент компании Сергей Андронов.
«Мы представили технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной. В случае успеха, чистая нефть попадет на территорию Польши 9-10 июня», — сказал Андронов, передает ТАСС.
Как уточнил вице-президент «Транснефти», реализация плана начнется 24 мая.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что согласована дорожная карта по решению ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок.
Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, которая поступает на Украину и в Евросоюз. Белоруссия приостановила прием нефти из России. После этого «Укртранснафта» также заявила о приостановке транзита российской нефти.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии1
Рынки , Экономика , Сергей Андронов , Дмитрий Козак , ЕС , Транснефть , ИТАР-ТАСС
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