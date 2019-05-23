Россия представила план восстановления поставок нефти в Польшу

«Транснефть» на переговорах в Варшаве представила план мероприятий по восстановлению поставок нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба», сообщил вице— президент компании Сергей Андронов

«Мы представили технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной. В случае успеха, чистая нефть попадет на территорию Польши 9-10 июня», — сказал Андронов, передает ТАСС.

Как уточнил вице-президент «Транснефти», реализация плана начнется 24 мая.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что согласована дорожная карта по решению ситуации с нефтепроводом «Дружба».

Компания «Белнефтехим» заявила, что для полного восстановления транзита нефти по «Дружбе» понадобится около двух месяцев. Российско-белорусская рабочая группа согласовала комплекс первоочередных мер по восстановлению поставок.