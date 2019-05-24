Эксперты снова заговорили об обвале нефтяных цен

Нефть отправилась в пике. Падение цен началось еще в среду, 22 мая: котировки просели более чем на 2%. В четверг снижение продолжилось и к вечеру заметно ускорилось. К 22.00 по московскому времени Brent дешевела на 6,53% — до 66,28 долларов за баррель. Если так пойдет и дальше, на нефтяном рынке может случится грандиозный обвал, предупреждают эксперты.

Постарались США

С одной стороны, на цены давит эскалация торговой войны Америки с Китаем, с другой — статистические данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране оказались гораздо лучше ожиданий. Еженедельный отчет Министерства энергетики США показал рост запасов по всем позициям (нефть, бензин, средние дистилляты) на 4,7 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось их снижение на более чем 2 миллиона баррелей, согласно консенсусу ведущих аналитиков рынка.

«США также распродали 1,2 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов. НПЗ в континентальной части США накапливают резервы, в том числе из-за возникающих проблем с портом и судоходным каналом в Хьюстоне», — напомнил начальник управления по развитию продуктов «БКС Брокер» Ержан Наурузбаев.

Перспектива полномасштабной торговой войны между США и Китаем стимулируют инвесторов ожидать спада экономической активности во всех развитых и развивающихся странах. И это давит на нефтяные цены, поскольку при падающей экономике и спрос на энергоресурсы уменьшается, добавляет вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . К тому же в северном полушарии закончился отопительный сезон, и это тоже отражается на спросе.

По словам эксперта, в последнее время нефть росла на ожиданиях резкого обострения конфликта в Персидском заливе: США концентрировали войска вокруг Ирана на своих базах, а подконтрольные Ирану организации нападали на танкеры. Но, похоже, в том регионе все-таки была достигнута какая-то договоренность, и рисковая премия в цене нефти ушла.

Тревожное ожидание

Начавшееся снижение нефтяных цен технически выглядит довольно опасным, отмечает главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров . Цены уходят вниз после формирования «двойной вершины», и это часто предшествует глубокой просадке, поясняет эксперт. Эта фигура из технического анализа на графиках напоминает букву «М»: котировки достигают определенного пика, откатываются назад до уровня поддержки, снова поднимаются примерно до той же вершины, и опять уходят вниз.

Такие резкие и сильные (на 5−6%) провалы цены по нефти случаются примерно раз в полгода, но обычно они быстро закрывается, говорит Вязовский. Как правило, уже на следующей торговой сессии происходит разворот. Поэтому эксперт не исключает, что в пятницу нефть покажет слабый рост. Если же этого не случится, и падение продолжится, это действительно будет серьезный повод для беспокойства.

В случае отскока, нефть затем снова может начать дешеветь, прогнозирует аналитик, но уже более плавно, в рамках коррекции, которая продлится пару недель, а потом котировки вернутся к росту в район 80 долларов за баррель.

Фундаментальные факторы, которые могут повлиять на нефть, противоречивы, отмечают эксперты. Инвесторов пугает риск полного провала переговоров между Китаем и США, но пока сложно прогнозировать, чем закончится их торговый конфликт. Ситуация вокруг Ирана тоже до конца еще не разрешилась, и обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. Если начнутся военные действия, нефть мигом улетит к 110−120 долларам за бочку, в случае точечного конфликта, и еще выше, в случае крупномасштабной войны, предсказывает Вязовский.

«Потенциальным драйвером роста цен остается напряженная ситуация на Ближнем Востоке, а именно продолжающееся противостояние США с Ираном. В случае обострения ситуации в Ормузском проливе цены на нефть непременно пойдут вверх», — соглашается Наурузбаев.

Нельзя сбрасывать со счетов и продолжающиеся проблемы с экспортом из Ливии и Венесуэлы, добавляет Александров.

Нефть vs рубль

На фоне снижения нефтяных цен подешевел рубль — к вечеру он потерял порядка 1% к евро, и почти столько же — к доллару. По сравнению с падением котировок черного золота это снижение незначительное и лишний раз подтверждает, что курс российской валюты сегодня не имеет прямой зависимости от нефтяных цен. Его динамику в большей степени определяет ситуация с внутренним спросом на рублевые активы.

«Я думаю, зарубежные инвесторы продолжат загонять деньги в Россию. Фактор санкций отложился в очередной раз, анонсирована встреча Путина с Трампом, рубль хорошо поддерживается размещением ОФЗ», — говорит Вязовский.

Для рубля падение нефти само по себе пока не столь опасно, поддерживает Александров. По его словам, главная потенциальная проблема — параллельное падение нефти и валют развивающихся стран в случае резкого снижения аппетита к риску из-за ухудшения макроэкономической картины и бегства капитала с внешних рынков развивающихся стран и из сырьевых валют, прежде всего, в США.