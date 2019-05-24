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Золото дешевеет в рамках коррекции 

Прайм 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота в пятницу утром коррекционно снижается после роста на 0,8% в четверг из-за ослабления доллара, что было вызвано макростатистикой в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,05 доллара, или на 0,16%, до 1283,35 доллара за тройскую унцию. Стоимость июльского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,28%, до 14,572 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 97,86 пункта, в четверг показатель опустился на 0,2%. Ослабление доллара поддерживает котировки золота, которое в таком случае становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
В четверг доллар оказался под давлением из-за негативной статистики рынка недвижимости. Продажи новых домов в стране в апреле упали на 6,9%, что стало самым сильным снижением с декабря 2017 года. Кроме того, рост спроса на казначейские бумаги США, вызванный уходом инвесторов от риска, привел к снижению их доходности, что также негативно сказывается на стоимости доллара.
"Золото получило хорошую поддержку примерно на уровне 1270 долларов. Наблюдалось закрытие коротких позиций после слабой статистики в США, что подтолкнуло цены. Однако верхняя граница диапазона может быть ограничена, поскольку 1290 долларов может быть сильным уровнем сопротивления", — рассказал агентству Рейтер глава отдела торговли Wing Fung Precious Metals Питер Фун (Peter Fung).
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Рынки , Reuters
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