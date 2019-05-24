Бумаги российских компаний в Лондоне в основном растут в цене

Бумаги российских компаний в пятницу в основном торгуются в "зеленой зоне" на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.27 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дорожали на 0,05%, до 6,47 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 81,91 доллара, "Новатэка" — на 0,05%, до 200,5 доллара. Бумаги "Газпрома" увеличивались в цене на 0,31%, до 6,44 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 0,43%, до 29,07 доллара.

Цена расписок ВТБ росла на 1,45%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 1,49%, до 14,63 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднимались в стоимости на 1,41%, до 20,08 доллара.

Бумаги "Норникеля" росли в цене на 0,99% до 21 доллара, "Северстали" — на 0,75%, до 15,48 доллара, НЛМК — на 0,56%, до 25,06 доллара.

Цена ГДР "Магнита" увеличивалась на 0,56%, до 13,43 доллара, "Ленты" — на 0,14%, до 3,59 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,21% и стоили 2,79 доллара.