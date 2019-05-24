Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.49
$
64.65
72.15
72.35
Прогноз
27.05 – 03.06
$
64.15
71.66
Индексы и котировки Brent
68.55
–0.28 Золото
1283.21
–0.00 РТС
1287.02
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.1197
–0.0018
09.05
1.1216
21.05
10.05
29.04

Биржи АТР закрылись в основном в минусе на фоне сохраняющейся внешнеторговой напряженности 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в "красной зоне" на фоне действий и высказываний со стороны США по отношению к китайской высокотехнологической компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,02%, до 2852,99 пункта, Shenzhen Composite — опустился на 0,49%, до 1496,03 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — поднялся на 0,32%, до 27353,93 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,69%, до 2045,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,55%, до 6456 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 21117,22 пункта.
Азиатские рынки в основном снизились, так как опасения по поводу возможного усиления торгового противостояния между США и Китаем провоцируют распродажу на биржах.
Компания Huawei ранее в мае была включена Вашингтоном в "черный список", что перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Позднее некоторые партнеры компании по всему миру ограничили сотрудничество с Huawei, также СМИ сообщали о возможном внесении в "черный список" других технологических китайских фирм. В четверг президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено, при этом он назвал Huawei "очень опасной".
"Сейчас выбор инвесторов обращается в сторону более надежных активов с фиксированным доходом", — сообщил агентству Рейтер главный экономист Investec Филипп Шоу (Philip Shaw).
Прайм: последние новости
Рубль слабо меняется к доллару и евро в отсутствие сильных сигналов Бумаги российских компаний в Лондоне в основном растут в цене Акции "Детского мира" падают более чем на 4% на дивидендной отсечке
Комментарии
Рынки , Дональд Трамп , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Сбербанка отчитался о «косяках»
Дмитрий Рогозин раскрыл свой годовой доход1
Не ждем перемен: россияне смирились с бедностью6
Кремль оценил последствия ситуации с «грязной» нефтью
Грефа переизбрали главой Сбербанка2
Видео
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика Рынки
«Больше не пишите»: Лукашенко вывели из себя
Экономика
03:41
Ход конем: Россия переходит на евро
Экономика Статьи
Украина приостановила транзит нефти в ЕС
Экономика
03:02
Кремль высказался о планах Белоруссии по нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение