Последствия новой холодной войны: что ждет рубль

Прогноз: рубль учтет последствия новой холодной войны — между США и КНР

С окончанием налогового периода риски для рубля — при падающей нефти — еще более возрастут. При этом эксперты указывают также на ужесточение позиции Китая в затяжном торговом противостоянии с США, которое признано составной частью разгоревшейся между ними холодной войны.

Коммуникационная увязка Благодаря позитиву от ОФЗ и налогового периода, а также продолжающейся санкционной паузы, рубль сдержанно прореагировал на снижение нефтяных цен накануне ниже планки $69 за баррель. В пятницу к 17:38 мск на Московской бирже российская валюта в паре с долларом расчетами "завтра" фиксировалась на отметке 64,505 руб. /$ при цене на нефть Brent $67,91 за баррель против соответствующих показателей 64,77 и $72,25 за баррель неделей ранее.

Влияние нефтяных котировок на рубль, рассказал начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев , в настоящий момент не является значительным, особенно когда они держатся в границах краткосрочного диапазона волатильности. Более того, рублевая стоимость барреля находится вблизи среднегодового уровня, что также сдерживает давление. С учетом сохранения спроса на рублевую ликвидность в рамках налогового периода, пик которого придется на понедельник, рубль может сохранить текущую стойкость к воздействию внешних раздражителей, уточнил эксперт.

Ожидаемый в начале будущей недели пик налоговых выплат поддержит национальную валюту, подтвердил главный аналитик “Промсвязьбанка” Богдан Зварич . Однако далее, по его мнению, эта поддержка уйдет, и рубль станет более активно реагировать на внешние раздражители. Помимо этого, начиная с середины второго квартала, счет текущих операций РФ сезонно ухудшается. И уже с мая, объемы покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила будут сопоставимы с размером положительного сальдо текущего счета, что может оказывать давление на рубль, подчеркнул Зварич.

“В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем, что на следующей неделе пара доллар/рубль может сохраниться в диапазоне 64-65 руб., в котором находится с 15 мая. Причем уход поддержки со стороны налогового периода поспособствует тестированию верхней границы коридора”, — определил главный аналитик «Промсвязьбанка».

“Объем основных платежей (НДПИ, НДС, акцизы и налог на прибыль) мы оцениваем в 1.27 трлн руб., что еще может оказать поддержку рублю”, — констатировал Владимир Евстифеев. По его словам, до конца налогового периода национальная валюта может оставаться в диапазоне 64.20-65.00 руб. /$. Но далее верхняя граница способна подняться до 65.60 руб/$. При том, что влияние ранее успешных аукционов на рубль, вероятно, уменьшится. Доходности вторичного рынка ОФЗ в текущем месяце уже опустились на 15-20 б.п., заложив возможное снижение размера ключевой ставки в ближайшие месяцы, определил аналитик.

В минувшую среду Минфин РФ разместил облигации федерального займа на 96,3 млрд руб. при спросе 241,5 млрд В том числе были размещены ОФЗ серии 26228 с погашением в апреле 2030 г. на 23,27 млрд руб. при спросе в 79,468 млрд и средневзвешенной доходности 7,91% годовых, а также ОФЗ серии 26227 с погашением в июле 2024 г. на 72,996 млрд руб. при спросе в 162,018 млрд

При этом, как прикинупа аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова , объем размещения 11-летних ОФЗ на сумму 23.27 млрд руб. составил 29% от спроса. а 5-летких (на 72,996 млрд) — 45% от спроса. Столь низкие объемы подтверждают, что ведомство, перевыполнив план по размещениям во втором квартале 2019 г., ограничивает их, практически не предлагая премий к рынку. За неполный май-месяц Минфин уже разместил ОФЗ на сумму 330,27 млрд руб., тогда как в апреле был обеспечен рекордный месячный объем размещений на 403.8 млрд Поскольку спрос на госбумаги остается высоким не исключено, что апрельский рекорд в мае может быть побит, допустила Соснова,.

Коммунальная завязка Среди позитивных факторов для рубля значится и сохраняющаяся санкционная пауза. Хотя во вторник министр энергетики США Рик Перри уведомил, что Штаты вскоре подготовят законопроект по санкциям в отношении компаний, связанных с проектом «Северный поток-2». На это представитель Министерство экономики Германии ответила, что в ведомстве приняли к сведению соответствующую угрозу, но Берлин не признает санкции экстерриториального характера.

Однако, окажется ли способной, к примеру, та же немецкая сторона на практике противостоять новым санкционным мерам, заявленным в рамках все более активизирующегося экстерриториального давления Вашингтона?

Вопросы санкций США в отношении проекта «Северный поток-2» и их поддержки европейскими странами, пояснил Владимир Евстифеев, определяются, исключительно, понятием выгоды. В частности, крупнейшие экспортеры ЕС , на которых приходится львиная доля ВВП региона, могут увидеть в таких санкциях посягательство на их собственный суверенитет и стремление манипулировать решениями, важными для самостоятельности ЕС. С другой стороны, президент США Дональд Трамп периодически угрожает введением дополнительных пошлин на европейские автомобили. А потому при попытках игнорировать новые ограничения Соединенных Штатов можно породить дополнительные трения во внешней торговле, сформулировал начальник аналитического управления банка «Зенит». При этом аналитики пока без особого энтузиазма выслушивают версии о том, что по итогам начавшихся в четверг выборов в Европарламент у европейского руля окажутся политики, настроенные менее агрессивно в отношении России, что может сказаться также на смягчении их санкционной риторики. Напомним, в результате стартовавшей 4-дневной избирательной кампании, всего предстоит избрать 751 депутата, которые в ближайшие пять лет будут представлять интересы свыше 512 млн жителей евросообщества.

Впрочем, опыт недавних выборов на Западе показывает, что даже с приходом чиновников более лояльных к РФ, возможностей для снижения градуса геополитической напряженности остается не так много, отметил Владимир Евстифеев. И добавил: «Кроме того, инициатором основных санкций против Москвы сегодня выступает Вашингтон, тогда как Европа, в большей степени, занята собственными проблемами. И в случае прихода к власти в Брюсселе политиков, лояльных к России, могут усилиться риски раскола между США и ЕС, к чему Европа сейчас явно не готова».

Коммунистическая связка Наряду с прочими внешними факторами, указал Богдан Зварич, на динамику валютного рынка также влияет сохраняющаяся неопределенность в переговорах по торговому соглашению между США и Китаем. И это негативно сказывается на отношении инвесторов к высокорисковым активам.

Китай пошел на ряд «поблажек» в пользу США, но в итоге торговая сделка не была заключена, оговорил Владимир Евстифеев. По его определению, данное обстоятельство стало переломным в этой истории, и теперь достижение соглашения может затянуться на месяцы.

Между тем, Соединенные Штаты продолжают наращивать свой арсенал в продолжающейся торговой войне с КНР. Так, Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины против Китая (и других стран), манипулирующих курсом своих валют. При этом, хотя в Вашингтоне объявили о 90-дневной отсрочке по новым ограничительным мерам в отношении Huawei и президент США допустил вероятность решения связанных с нею вопросов, одновременно тот же Дональд Трамп объявил китайскую компанию «очень опасной». Любопытно, что обосновывая соответствующую опасность, представители Белого дома не удовольствовались лишь ссылкой на межрассовый характер идущего противостояния (о чем мы упоминали в предыдущем прогнозе), но также указали на его идеологическую подоплеку. Как заявил на днях СМИ госсекретарь США Майк Помпео, Huawei тесно связана с Коммунистической партией Китая и «существование этих связей, ставит под угрозу американские данные, проходящие через эти сети».

Но еще более примечательно, что, хотя в самом Пекине накануне вновь подтвердили свою открытость для новых переговоров с Вашингтоном, последнему, как уведомило Минкоммерции КНР, следует исправить допущенные ошибки, если в США заинтересованы в прекращении торгового противостояния.

Китай, оговорил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Василий Кашин , проделал большую работу для достижения торгового соглашения. Но все имеет пределы. Когда США стали настаивать на неприемлемых шагах, вроде отказа от поддержки технологичных отраслей, а также мерах, носящих унизительный и оскорбительный характер для китайской стороны (ранее пережившей период колониализма и теперь внимательно реагирующей на подобную проблематику), Пекин в ответ тоже начал ужесточать свою политику. Очевидно, в этих условиях политические и экономические издержки от возможных уступок стали перекрывать потенциальные плюсы от итоговых договоренностей. Причем изменение подхода определялось не только руководством: общественность в КНР также выступила за усиление собственной позиции в диалоге с Вашингтоном. В частности, представители весьма активной в Поднебесной блого-сферы высказывались против недостаточно решительной защиты национальных интересов КНР на внешней арене.

Тогда как в США, признал Кашин, многие эксперты считают экономику КНР колоссом на глиняных ногах. При том, что их претензии к китайской стороне (например, по обеспечению экономического роста за счет увеличения госдолга) применимы и к самим Соединенным Штатам, где ситуация с госдолгом в пору президентства Дональда Трампа достигла апогея. Но, так или иначе, обе стороны и далее продолжат испытывать друг друга «на слабо». Причем следует отметить, что их экономическое противостояние является составной частью разгорающейся холодной войны, в которой США ведут борьбу с главным противником в деле сохранения американского мирового доминирования. И это глобальное противостояние захватывает все новые сферы — от торговли до деятельности военных разведок.

В подобных условиях, продолжил эксперт, и непосредственно торговая война рискует затянуться. Когда она только начиналась, создатель «Алибабы» Джек Ма сказал, что противостояние будет длиться 20 лет. И даже если далее, учтя негативные тенденции в экономике, стороны пойдут на подписание локального торгового соглашения, прежняя ситуация — с достаточно благостными взаимоотношениями между двумя странами, вроде, тех, что наблюдались еще в 2013 г. или в 2010 г., когда китайская сторона активно вкладывалась в госбумаги США, а американские компании столь же активно инвестировали в высокотехнологичные отрасли в КНР — уже не вернется, подытожил ведущий научный сотрудник ИДВ РАН. В целом, по его оценке, нынешнее торговое обострение между США и КНР может стоить им потери 1-2% роста ВВП. Для мировой экономики соответствующий эффект окажется меньшим — до десятых долей процента, хотя и он нежелателен в сегодняшней непростой обстановке.

Наталья Приходко