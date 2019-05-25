Дело к войне? Почему страны скупают золото

В мире растет нестабильность, и на фоне этого увеличивается недоверие к доллару США как средству надежного размещения денег. Америка как эмитент этой валюты в любой момент может заморозить активы любой страны, номинированные в долларе, на своих счетах. Прецеденты такие уже есть. Поэтому все больше стран начинают пополнять свои резервы золотыми слитками. Россия за прошлой год купила 274 тонны золота.

Золото — любимый актив для сохранения сбережений, во все времена оно ценилось в любой стране, поэтому его принято считать убежищем, то есть средством, в которое переводят деньги во время нестабильности в мире, и чаще всего — во время войн. Последние события на финансовом рынке, торговые войны США против своих партнеров по бизнесу — Китая, Канады, Мексики, — заставили страны вновь задумываться о надежности вложений в доллар США всех — и рядовых инвесторов и центральные банки многих стран.

Именно такой период экономического развития — или, наоборот, стагнации — сейчас и переживает мир. Вроде бы, ни мира, ни войны, а стабильности нет.

Кроме торговых распрей США с Китаем, которые служат источником нестабильности в мире, Америка угрожают многим странам, что может изгнать их из долларового пространства. Призрак отключения от системы международных переводов SWIFT навис над Россией и Венесуэлой, от SWIFT уже отключены такие страны, как Иран и Северная Корея.

«В процессе конфликтов с другими странами, США начали использовать как оружие краеугольный камень глобальной финансовой системы — американский доллар. Естественно, другим странам это не просто не нравится, это их совершенно не устраивает», — говорит эксперт Центр аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.

Случаи, когда западные страны замораживали активы целых государств на счетах в международных банках, уже были.

Так, 30 октября 2017 года банк Bank of New York Mellon принял решение заморозить $22,6 млрд, принадлежащих Национальному банку Казахстана, по иску компаний молдавского бизнесмена Анатолий Стати.

Агентство Reuters тогда писало, что в итоге были заморожены средства Национального фонда Казахстана. На 30 сентября 2017 года, по данным Нацбанка республики, в фонде находилось ценных бумаг и денег на сумму $60,528 млрд

Об этом же красноречиво говорит пример Венесуэлы. Так, власти страны в начале апреля 2019 года взяли золото из резервов Центрального банка страны, чтобы поддержать экономику государства на плаву. Из официальных источников известно, что с начала текущего этого года из золотых резервов было продано 30 тонн драгметалла. По некоторым расчетам, золотой запас Венесуэлы составляет сейчас около 100 тонн. А не было бы у страны золотого запаса, не ясно, смогла бы она до сих пор противостоять давлению США.

Так что неудивительно, что для России сейчас самой главной работой, наряду с борьбой против введения санкций, становится приумножение своих золото-валютных резервов и забота об их сохранности. Если долларовые активы у России можно просто заморозить, то над слитками золота, которые лежат в хранилище Центробанка, США не властны.

Исторически сложилось, что каждый грамотный инвестор в тот момент, когда вдруг появляется не то что кризис, а даже намек на возможную нестабильность, склонен продать рискованные активы и уходить в «тихую гавань», говорит аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

«Для России тема покупки золота сейчас особенно актуальна, поэтому мы и видим резкое сокращение доли вложений средств ЗВР в доллар США в пользу других финансовых инструментов. Параллельно с приобретением таких валют, как евро и китайский юань, Банк России приобретает и золото», — отмечает Антон Быков.

По данным на январь 2019 года, объем золота в отечественных ЗВР составлял 2,113 тонн. Россия в этом году вышла на пятое место в мире по объему золота в ЗВР. За прошлый год запасы золота увеличились на 274 тонны.

У золота есть и еще одна роль, ее можно назвать «апокалиптической», но речь конечно не о «конце света», говорит Антон Быков. По его словам, разговор идет смене модели текущей мировой финансовой системы, в которой валюты и другие «бумажные активы» могут резко потерять свою стоимость

«Практически все валюты мира, по сути своей — это бумажки, подкрепленные не более чем именем какой-либо страны», — соглашается Ирина Ланис.

«Когда-нибудь смена экономической модели обязательно произойдет, как это уже бывало раньше, и чем скорее, по мнению конкретного человека это должно случиться, тем больше его желание купить физическое золото», — полагает Быков.

Покупка золота мировыми центробанками может рассматриваться как «подготовка» к еще большей дестабилизации геополитических отношений, и, возможно, к началу войны, считает Ланис.

При этом Центробанк России покупает золото внутри страны — на аффинажных заводах (заводы по выплавке золота —«Газета.Ru») приобретаются слитки золота разного веса. В России добывается достаточно золота, так что Банк России может без дополнительных издержек и с пользой для российской экономики диверсифицировать свои резервы, считает Быков.

Покупать золото на международном рынке становится не совсем безопасно из-за участившихся случаев продажи подделок даже между центробанками. И на этой ниве тоже отличились именно США! В начале лета 2011 года разгорелся скандал, связанный с продажей министерством финансов США в ноябре 2010 года фальшивых золотых слитков Китаю. Когда указанная партия была получена, правительство Китая провело специальный анализ чистоты и веса полученных золотых слитков. В итоге выяснилось, что слитки были фальшивыми.

У золота, пожалуй, только только один существенный минус.

К сожалению, золото не дает никакого процента на вложенный капитал и с 2011 года устойчиво падает в цене, съедая вложенные средства.

Так, в конце 2011 года золото стоило $1900 за тройскую унцию. 24 мая 2019 года тройская унция стоила $1290, при этом курс золота, начиная с апреля, растет. Так что вполне может быть, что центробанки покупают золото сейчас в надежде на его активный рост в ближайшем будущем, считают аналитики.