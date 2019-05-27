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Биржи Франции и Германии растут на новостях о возможном слиянии Fiat и Renault 

Прайм + ещё 12 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Франции и Германии в понедельник торгуются в плюсе, инвесторы отыгрывают заявления о возможном слиянии крупных автопроизводителей Renault и Fiat Chrysler, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.50 мск французский индекс CAC 40 рос на 0,54%, до 5345,13 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 12079,15 пункта.
Лондонская биржа закрыта в понедельник из-за национального праздника. Торговые площадки США будут также закрыты в этот день.
Росту индексов в Европе способствовал автомобильный сектор, который подпрыгнул на 2,5% на фоне сообщений о том, что автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles отправил необязывающее предложение о слиянии с Renault на паритетных началах. Акции Fiat дорожают на франкфуртской бирже Xetra на 13%, Renault подскочил в Париже также на 13%.
"Fiat Chrysler хорошо сочетается с Renault, но слияние также может столкнуться с трудностями… Мы видим много проблем, от условий сделки до реструктуризации и политики, но также очень высокую взаимодополняемость в географическом смысле и в смысле сегментов рынка коммерческих транспортных средств", — приводит издание Wall Street Journal мнение аналитиков брокерской фирмы Jefferies.
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