Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.43
$
64.64
72.16
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
72.40
Индексы и котировки Brent
68.72
–0.16 Золото
1285.80
–0.02 РТС
1284.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1194
–0.0027
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05

Индекс Nikkei растет в понедельник на фоне визита Трампа в Японию 

Прайм 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики, — японский Nikkei растет на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,26% — до 2860,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1508,44 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,6% — до 27188,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,34%, до 2038,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,05% — опускаясь до 6452,6 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,31% — до 21183,54 пункта.
Трамп в понедельник стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио, прямую трансляцию церемонии встречи вел телеканал NHK. Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.
Трамп также встретился с главой правительства Японии Синдзо Абэ. Среди прочего они обсудили проблемы КНДР, торговлю и подготовку к саммиту G20 в Осаке.
"В наших торговых переговорах с Японией достигнут большой прогресс", — написал Трамп в своем аккаунте в соцсети в Twitter.
Биржи США будут закрыты в понедельник на национальный праздник, посвященных погибшим американским военнослужащим. Лондонская биржа также не откроется из-за весенних банковских каникул. Поэтому объемы торгов в этот день будут снижены, а их динамика менее выраженная.
Прайм: последние новости
Рубль слабо подрастает в начале торгов к доллару и евро Биржи АТР закрылись смешанной динамикой на фоне визита Трампа в Японию Fiat Chrysler подтвердил переговоры о слиянии с Renault на паритетных началах
Комментарии
Рынки , Синдзо Абэ , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игра в бутылочку: торговлю обяжут принимать тару
Белоруссия вернула загрязненную нефть в Россию
Систему соцстрахования России захотели изменить1
Больше не продать: российский экспорт пошел на посадку2
В России стало меньше безработных3
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
05:24
Россиян предупредили о сносах многоэтажек
Недвижимость
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение