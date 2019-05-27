Индекс Nikkei растет в понедельник на фоне визита Трампа в Японию

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются без единой динамики, — японский Nikkei растет на фоне визита президента США Дональда Трампа в Японию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,26% — до 2860,5 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 1508,44 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,6% — до 27188,85 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,34%, до 2038,32 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 терял 0,05% — опускаясь до 6452,6 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,31% — до 21183,54 пункта.

Трамп в понедельник стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио, прямую трансляцию церемонии встречи вел телеканал NHK. Император Нарухито занял Хризантемовый трон 1 мая, и с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.

Трамп также встретился с главой правительства Японии Синдзо Абэ . Среди прочего они обсудили проблемы КНДР, торговлю и подготовку к саммиту G20 в Осаке.

"В наших торговых переговорах с Японией достигнут большой прогресс", — написал Трамп в своем аккаунте в соцсети в Twitter.

Биржи США будут закрыты в понедельник на национальный праздник, посвященных погибшим американским военнослужащим. Лондонская биржа также не откроется из-за весенних банковских каникул. Поэтому объемы торгов в этот день будут снижены, а их динамика менее выраженная.