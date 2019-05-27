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Цены на нефть снижаются 

RT на русском + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,49%, составив $58,34 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,05% — до $68,64 за баррель.
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