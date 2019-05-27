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​Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне» 

Банки.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:01 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,28% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 626,66 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,31% — до отметки 1 283,02.
Индекс Мосбиржи в начале торгов поддерживают американские фьючерсы и отскочившая нефть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.
«Но затем рублевому индикатору придется жить своей жизнью, без внешних ориентиров, поскольку рынки США и Великобритании сегодня будут закрыты. Такие дни часто бывают индикативными, показывая реальную силу или слабость рынка», — комментирует эксперт.
На прошлой неделе Индекс Мосбиржи так и не смог пробить сопротивление 2 650 пунктов, открыв дорогу на 2 700. «Вряд ли без внешней поддержки удастся сделать это и сегодня», —сомневается аналитик.
Банки.ру: последние новости
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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа
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