Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
25.05
$
64.6106
+0.1193
€
72.3186
+0.4817
ММВБ
27.05 11:00
$
64.4550
+0.0275
€
72.2275
–0.0075
Forex
27.05 11:00
$
64.4622
+0.0296
€
72.1571
+0.0209
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.45
$
64.64
€
72.16
€
72.35
Прогноз
03.06 – 10.06
$
64.70
€
72.40
Индексы и котировки
Brent
68.64
–0.25
Золото
1286.59
+0.08
РТС
1283.96
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1196
–0.0026
13.05
1.1222
23.05
13.05
01.05
Курс евро: рубль растёт к евро
RT на русском
+
ещё 4
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,49 рубля.
Курс евро упал на 3 копейки и составил 72,23 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Цены на нефть снижаются
Рубль растёт к доллару и евро
Рубль растёт к евро
Рынки
,
Компании
,
Личный счет
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Систему соцстрахования России захотели изменить
Больше не продать: российский экспорт пошел на посадку
2
Орешкин призвал россиян пойти на жертвы ради ВВП
40
Вероятность рецессии в России снизилась
Биткойн бьет рекорды
Видео
02:45
Удар под дых. США вводят новые правила для курсов валют
Рынки
Экономика
01:50
Миллиардеры с пеленок: самые богатые наследники России
Компании
Статьи
03:13
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов
Экономика
01:21
Последствия новой холодной войны: что ждет рубль
Рынки
Статьи
04:26
Россиянам указали на новый источник дохода
Личный счет
01:59
Чужая нефть: на кого Минск променял Москву
Экономика
Статьи
01:29
Обвал рынков заставил Трампа одуматься
Компании
Рынки
Россия оценила «удар» Крымского моста по Украине
Экономика
00:34
Кремлю задали вопрос о реформе ПФР
Экономика
01:16
Озадачила аналитиков: Росстат отозвал статистику
Экономика
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение