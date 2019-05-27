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Курс евро: рубль растёт к евро 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
На открытии торгов рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 2 копейки — до 64,49 рубля.
Курс евро упал на 3 копейки и составил 72,23 рубля.
RT на русском: последние новости
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Рынки , Компании , Личный счет , Московская биржа , Евро , Доллар
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