​Кризис близко?

Пока российские индексы обновляют исторические максимумы, участники рынка готовятся к неизбежной, по их мнению, коррекции. В прогнозах по дате начала нового кризиса эксперты расходятся.

Рост на позитиве

В мире как будто нет ни торговых войн, ни постоянной угрозы санкций. И даже колебания нефтяных цен не в силах остановить рост отечественного фондового рынка. Индекс Мосбиржи закрепился выше 2 600 пунктов, индекс РТС приблизился к 1 300 пунктам. С начала месяца рынок показал прирост на 2,6%.

Аналитики называют такую динамику аномальной. Ведь в целом погода на развивающихся рынках далеко не безоблачная: с середины апреля индекс MSCI Emerging Markets находится почти в непрерывном падении. В мае он потерял около 9%. Котировки акций китайских компаний оказались под давлением после решения Белого дома повысить пошлины и санкций против отдельных производителей (Huawei). Как заявил в интервью Bloomberg TV известный инвестор Марк Мобиус , индексы развивающихся рынков будут снижаться и дальше, если торговое противостояние между США и Китаем продолжится.

Причин, по которым наш рынок словно оказался под стеклянным колпаком, несколько. Во-первых, небывалая щедрость российских компаний, которые как будто соревнуются друг с другом в размере дивидендов. Не успел рынок переварить решение топ-менеджмента «Газпрома» , увеличившего выплаты акционерам, как о намерении поменять дивидендную политику объявил другой государственный игрок — ВТБ . Банк пообещал отдавать владельцам бумаг до 50% прибыли против 15% сейчас. Акции кредитной организации в один день выросли более чем на 10%. Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов говорит, что по мере приближения сезона выплаты дивидендов индекс Мосбиржи может достичь 2 700 пунктов (плюс 2,7% к текущему уровню).

Во-вторых, в отличие от американского рынка, который многие называют «перегретым», наш по-прежнему торгуется с большим дисконтом к другим развивающимся рынкам.

«В голове у многих инвесторов «нулевые», когда акции того же «Газпрома» торговались по 10—13 долларов», — говорит аналитик «Альпари» Александр Разуваев.

По его прогнозу, к концу первого полугодия индекс Мосбиржи может добрать до 2 900 пунктов (плюс 10,4%), а РТС — до 1 450 пунктов (плюс 13%).

По словам аналитика «Финама» Алексея Корнева, российский рынок смотрится неоправданно лучше, чем другие emerging markets, потому что инвесторы соскучились по позитивным новостям.

«Любое событие, заявление сейчас воспринимается рынком как позитив и становится поводом для покупок», — говорит он.

По сути, это уже из области психологии: люди, делающие ставку на позитивное развитие событий, интуитивно отсеивают новости, оставляя только те, которые подтверждают их ожидания.

Кризис или коррекция?

Однако, предупреждают эксперты, тех, кто сейчас покупает акции российских компаний, делая ставку на рост дивидендов, может постичь сильное разочарование. Ведь размер дивидендов, в отличие от купонных выплат, компании в своей основной массе не гарантируют, и в случае мирового кризиса инвесторы рискуют не получить ожидаемого результата. Наиболее высокий риск у компаний сырьевого сектора.

«Есть опасность, что многие сейчас под впечатлением от будущих дивидендов зайдут в акции, а потом рынок просядет. Российский рынок не устоит в случае негативного развития событий в мировой экономике. И чем дольше регуляторы оттягивают этот час Х, тем больнее будет падать», — рассуждает Корнев.

Вопрос в том, когда это может произойти? Мнения участников рынка, опрошенных Банки.ру, заметно разошлись. Как, впрочем, и ожидания относительно того, что же станет триггером для начала масштабной коррекции, которого часть экспертов ожидает уже в июне. Поводом может стать резкий обвал американского рынка. В этом случае бегство инвесторов от рисков затронет и российский рынок.

Сейчас российскую валюту поддерживает не только высокая цена на нефть, но и спрос на бумаги. На аукционах ОФЗ которую неделю подряд высокую активность проявляют иностранцы. В итоге с середины мая доходность индекса госбондов RGBITR упала ниже 8%. Но в случае обвала этой поддержки может оказаться недостаточно.

«Бегство от рисков, вне всякого сомнения, затронет и российские акции, и рынок нефти. В целом ситуация может быть похожа на декабрь 2018 года», — говорит директор аналитического департамента компании «Регион» Валерий Вайсберг.

По его оценке, рынок может упасть на 10%. «Роль демпфера может сыграть желание инвесторов „досидеть“ до июльских дивидендных отсечек», — отмечает аналитик.

«Рано или поздно коррекция, безусловно, произойдет. Вероятность того, что неискушенный частный инвестор сможет изменить свой портфель, продав акции перед коррекцией и откупив их на дне, стремится к нулю. Лучшей стратегией для такого инвестора был и остается подход «купил и держи» и способность докупить подешевевшие активы. Стоит помнить, что даже с учетом сильнейших кризисов 1998-го и 2008 года среднегодовая доходность российского рынка акций с учетом реинвестирования дивидендов составила порядка 19% годовых. Так что бояться рецесий не нужно».

Осеннее обострение

Но большинство экспертов не ожидают, что коррекция случится так скоро. Они делают ставку на то, что кризис и последующее падение фондового рынка произойдут не ранее, чем в августе — сентябре. При этом такие причины, как снижение цен на нефть или новые санкции в отношении России, пока не воспринимаются как главные угрозы благополучию российского инвестиционного рынка.

«Предпосылкой для кризиса может стать снижение стоимости Brent до 25—35 долларов за баррель. Но геополитическая напряженность в нефтеносных регионах (Венесуэла, Ливия, Иран) и, в частности, ожидаемое усиление давления США на Иран, а также вероятное продление сделки ОПЕК+ способны поддерживать котировки выше 60 долларов даже в условиях значительного ухудшения риск-аппетитов», — говорит аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

К тому же поддерживают его другие эксперты, с введением бюджетного правила чувствительность российской экономики, финансовых активов и валюты к колебаниям нефти существенно сократилась.

Что же касается темы санкций, то, по словам Виталия Исакова, до сих пор все санкции являлись лишь поводом для покупок подешевевших активов. Достаточно вспомнить, как быстро рынок отыграл падение в апреле 2018 года.

«Мы не ожидаем введения «сокрушительных» санкций и впредь. Тем более что «Око Саурона» пока переключилось на Китай», — констатирует управляющий.

Гораздо больше повлиять на наш фондовый рынок могут усиление противостояния США и Китая и торможение глобальной экономики, которое приведет к падению ВВП крупных стран и снижению торговли.

«Косвенными признаками этого являются падение глобального PMI до уровней 2009 года, инверсия кривой доходности американских облигаций, часто являющейся предвестницей рецессий, выросшие до максимумов фондовые рынки, а также понимание, что средняя историческая продолжительность экономических циклов составляет порядка десяти лет», — говорит брокер по работе с ключевыми клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Владимир Крохалев.

Соотношение частного долга и ВВП США

Алексей Корнев из «Финама» указывает, что в начале этого года ставки по длинным облигациям США оказались ниже, чем по коротким бумагам. Такая инверсия кривой — первый признак надвигающегося кризиса. По его наблюдениям, обычно он случается через год. А поводом для начала кризиса могут стать проблемы с корпоративным долгом США. Судя по динамике, скоро он может достичь уровней 2018 года. Аналитики говорят о «бомбе замедленного действия», которая рано или поздно сработает.

«Следующий крупный глобальный кризис, вероятно, может быть связан с объемными долгами развитых стран», — говорит начальник управления анализа рынков компании «Открытие Брокер» Константин Бушуев.

По мнению Разуваева, не исключено, что мы увидим какое-то крупное банкротство, сопоставимое по масштабам с крахом Lehman Brothers. В этом случае индекс S&P опустится до 1 800—2 000 пунктов, а индекс Мосбиржи рухнет до 1 500 пунктов, прогнозирует он.