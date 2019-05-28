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Биржи АТР закрылись в «зеленой зоне» после данных о пересмотре состава индекса MSCI 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом накануне пересмотра индекса MSCI с увеличением в нём веса китайских акций, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,61%, до 2909,91 пункта, Shenzhen Composite на 0,53%, до 1541,65 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,38%, до 27390,81 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,23%, до 2048,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%, до 6484,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,37%, до 21260,14 пункта.
Влияние на динамику торгов оказал пересмотр индекса MSCI. Индексный провайдер MSCI объявил, что существенно увеличит долю китайских акций и со среды включит в свой состав акции компаний Advantest Corp, GMO Payment Gateway, Itochu Techno-Slutions, Mercari Inc и PeptiDream Inc. Первая фаза пересмотра вступила в силу сразу после закрытия торгов, уточняет агентство Рейтер.
Накануне изменения в индексе инвестиции в акции китайских компаний составили более 7 миллиардов юаней (около 1 миллиарда долларов) через Stock Connect — — трансграничный инвестиционный канал, соединяющий Шэньчжэньскую фондовую биржу и Гонконгскую биржу, также сообщало агентство.
На настроения инвесторов повлияло также заявление председателя комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая Го Шуцина (Guo Shuqing), который в интервью государственному телевидению заявил, что торговая "война" с США оказала ограниченное влияние на финансовые рынки Китая, и ее последствия в будущем будут "еще меньше".
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Рынки , Reuters
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