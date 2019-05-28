Минфин 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 г. и ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 г.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.