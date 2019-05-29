Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,03%, составив $58,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,67% — до $69,64 за баррель.