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Цены на нефть снижаются 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,03%, составив $58,53 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,67% — до $69,64 за баррель.
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