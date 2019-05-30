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​Фондовые торги в РФ стартовали в «зеленой зоне» 

Банки.ру + ещё 6 43 минуты назад
Фото: Reuters
Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом индексов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,26% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 648,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% — до отметки 1 284,17.
Приток денег ведет Индекс Мосбиржи к рекордам, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Российский рынок акций в среду вновь показал чудеса, замечает он: на падающих американских фьючерсах (а потом и акциях), рухнувшей более чем на 2% нефти, индекс Мосбиржи вырос на 1,2%.
«Это можно объяснить только одним: на российский рынок поступают очень приличные деньги. Но почему инвестиции идут сейчас — на этот вопрос ответа нет. Возможно, у кого-то есть какой-то инсайд, например, об улучшении российско-американских отношений», — рассуждает эксперт.
По его словам, в четверг с утра ситуация более оптимистичная.
«После нашего закрытия американские фьючерсы немного отрасли, сильно отскочила нефть, к полуночи практически отыграв все дневное падение. Если сегодня выйдет позитивная статистика по запасам от Минэнерго США, то котировки «черного золота» закрепятся выше отметки 70 долларов за баррель и вполне могут двинуться к первой цели роста — 72,4 доллара», — поясняет эксперт.
Учитывая слабопозитивный внешний фон, выросшую нефть и рост фьючерсов на основные российские акции на вечерней сессии, Антонов прогнозировал перед началом торгов открытие рынка акций ростом в районе 0,3—0,4%.
Таким образом, у Индекса Мосбиржи есть все предпосылки для того, чтобы пройти диапазон сопротивления 2 640—2 650 пунктов и отправиться в сторону «круглой» отметки 2 700, считает аналитик.
«Но с покупками нужно быть очень осторожными. Рост рынка происходит на притоке денег, и как он закончится, инвесторы тут же вспомнят о слабости российской экономики, мировых угрозах и прочее, и приступят к распродажам», — предупреждает эксперт.
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Рынки , Алексей Антонов , Московская биржа , Минэнерго
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