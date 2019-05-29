Доллар преодолел психологическую отметку

На торгах в среду, 29 мая, курс доллара превысил отметку в 65 рублей: к 11:46 доллар стоил 65, 02 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта Московской биржи.
Рост курса американской валюты составил 0,45 процента к уровню закрытия предыдущей сессии Московской биржи. Последний раз доллар стоил дороже 65 рублей 14 мая.
Курс евро 29 мая продемонстрировал рост на 0,41 процента. К 11:50 один евро стоил 72,54 рубля.
Опрошенные «Интерфаксом» эксперты заявили, что рубль немного дешевеет к доллару и евро на фоне перечисления в бюджет компаниями-экспортерами основных налоговых выплат мая (НДС, НДПИ и акцизы). Также на рынки продолжают влиять торговые конфликты США и Китая.