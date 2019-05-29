Доллар преодолел психологическую отметку

Курс доллара преодолел психологическую отметку

Московской биржи На торгах в среду, 29 мая, курс доллара превысил отметку в 65 рублей: к 11:46 доллар стоил 65, 02 рубля. Об этом свидетельствуют данные сайта

Рост курса американской валюты составил 0,45 процента к уровню закрытия предыдущей сессии Московской биржи. Последний раз доллар стоил дороже 65 рублей 14 мая.

Курс евро 29 мая продемонстрировал рост на 0,41 процента. К 11:50 один евро стоил 72,54 рубля.