Российский фондовый рынок бьет рекорды

Российский фондовый рынок штурмует новые максимумы. Хорошие финансовые показатели и ожидания высоких дивидендов подталкивают стоимость бумаг вверх.

Индекс Мосбиржи может закрыться на максимальной отметке вторую сессию подряд в то время, как корпоративные новости отодвинули глобальные факторы риска на второй план, пишет Bloomberg.

"Сила российского рынка акций связана в первую очередь с благоприятными тенденциями в дивидендной политике компаний, включая госкомпании, а также с хорошими финансовыми результатами большинства экспортеров, — приводит агентство слова генерального директора Sputnik AM Александра Лосева. — Рынки ЕМ еще не успели по-настоящему испугаться последствий торговой войны США и Китая".

Действительно, внутренние факторы вселяют оптимизм.

Так, например, чистая прибыль "Газпрома" в I квартале лучше максимального прогноза.

Чистая прибыль ВТБ за I квартал оказалась лучше прогнозов.

Стоит сказать, что покупают акции на фоне приближения закрытия реестра акционеров, однако после выплаты дивидендов стоимость акций российский компаний резко снизится.

На этом фоне сегодня российский рубль вновь перешел к укреплению, правда, не исключено, что к вечеру он ослабнет. В последние дни на валютном рынке наблюдается рост ценовых колебаний, ситуация может меняться буквально за пару часов.

Мировые рынки акций растут в отсутствие развития ситуации вокруг торговой войны, при этом курс доллара к основным валютам находится у пятимесячного пика, и этот момент должен в теории тревожить инвесторов.

Сегодня будут опубликована оценка экономического роста в США. Эти данные скорее всего вызовут рост волатильности на американском и других рынках. Статистика выйдет в 15:30 по московскому времени.

Многие эксперты полагают, что ситуация в экономике США постепенно ухудшается, а в следующем году и вовсе может быть рецессия. На это, в частности, указывает инверсия кривой доходностей.