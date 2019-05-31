Обвал на рынке нефти: менее чем за сутки баррель подешевел на 7%

Цены на нефть ушли в пике. Всего за несколько часов котировки с $70 обвалились до $64,5. На рынке сложились все условия для мощного движения вниз.

По итогам четверга падение котировок превысило 4%, а уже сегодня утром по состоянию на 5:40 по московскому времени нефтяные фьючерсы теряют еще 2,5%.

Эта стадия снижения началась еще в первой половине четверга, затем после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США падение усилилось.

Эта статистика содержит также данные по добыче, которая в Штатах выросла до нового рекорда. На прошлой неделе американские нефтяники выкачивали по 12,3 млн баррелей в сутки — на 1,5 млн больше, чем год назад.

Экспорт американской нефти вырос за неделю на 395 тыс. баррелей в сутки и достиг 3,317 млн баррелей ежедневно.

Напомним, буквально неделю назад "Вести. Экономики" писали, что на рынке нефти созрели факторы для действительно грандиозного обвала.

Дело в том, что на рынке как правило сначала формируются условия для сильного движения, крупные игроки набирают позиции, а новостной фон приходит уже после.

Сегодня снижение происходит на всех финансовых рынках. Фьючерсы на американские индексы в азиатскую сессию теряют около 0,7%. Осознание негатива пришло на рынок, судя по всему, после выхода данных по деловой активности в Китае. Индекс PMI упал ниже ключевой отметки в 50 пунктов, что говорит о замедлении и о негативном влиянии торговых войн, которое перечеркивает стимулы.