Большинство бирж АТР вновь попали под удар торговой войны США и Китая

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг вновь снижаются после заявлений МИДа Китая об "экономическом терроризме" США в рамках торгового конфликта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,54% — до 2898,82 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 1527,34 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index терял 0,51%, опускаясь до 27097 пунктов. Южнокорейский KOSPI закрылся в плюсе на 0,78%, поднявшись до 2039,09 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 к закрытию упал на 0,74% — до 6392,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,3%, до 20942,53 пункта.

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй в четверг назвал экономические санкции и пошлины США в отношении Китая "экономическим терроризмом и шовинизмом".

"Развязывание такого экономического конфликта — это чистой воды экономический терроризм, экономический шовинизм и психологический террор. В торговой войне не может быть победителей, это неизбежно закончится проигрышем для обеих сторон", — заявил на брифинге китайский дипломат.

В среду китайские СМИ сообщили, что Китай готов ограничить экспорт редкоземельных металлов в США в качестве ответной меры в рамках торговой войны. Редкоземельные минералы включают 17 химических элементов, которые используются в производстве широкого круга потребительских товаров — от смартфонов до двигателей электромобилей. В период между 2004 и 2017 годами около 80% импорта редкоземельных минералов США приходилось на Китай.