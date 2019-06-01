США заявили о близком крахе экономики Ирана

Иран является центральной причиной проблем на Ближнем Востоке, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Болтон подчеркнул, что цель Вашингтона — «договориться о новой сделке». США добиваются этого через санкции, которые «работают».

«Иранская экономика близка к краху», — приводит слова Болтона ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

При этом США «не собираеются мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив».

По словам Болтона, США «не хотят войны с Ираном» или «смены режима», а «военные шаги» предприняли, чтобы «избежать конфликта». Вашингтон намерен «создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным».

Болтон призвал Тегеран не совершать «глупость» и не сомневаться в «решимости» американской стороны.