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США заявили о близком крахе экономики Ирана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 36 минут назад
Фото: ТАСС
Иран является центральной причиной проблем на Ближнем Востоке, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Болтон подчеркнул, что цель Вашингтона — «договориться о новой сделке». США добиваются этого через санкции, которые «работают».
«Иранская экономика близка к краху», — приводит слова Болтона ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.
При этом США «не собираеются мириться с иранскими угрозами по ограничению доступа в Ормузский пролив».
По словам Болтона, США «не хотят войны с Ираном» или «смены режима», а «военные шаги» предприняли, чтобы «избежать конфликта». Вашингтон намерен «создать структуры сдерживания, которые убедят Иран в том, что этот курс будет для него опасным».
Болтон призвал Тегеран не совершать «глупость» и не сомневаться в «решимости» американской стороны.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Рынки , Экономика , Джон Болтон , Daily Telegraph , ИТАР-ТАСС
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