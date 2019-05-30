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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые с 28 марта 2019 г. — данные торгов.
Новость дополняется
ТАСС: последние новости
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,50-0,65% ФАС зафиксировала рост цен на авиатопливо Цена нефти Brent упала ниже $67 за баррель
Рынки
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