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Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель
ТАСС
1 час назад
Фото:
ТАСС
Комментарии
Цена нефти Brent упала ниже $66 за баррель впервые с 28 марта 2019 г. — данные торгов.
Новость дополняется
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