Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу продолжают падение, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в 64 доллара за баррель, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.02 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,08%, до 63,99 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 1,84%, до 55,52 доллара за баррель.

В четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 мая, сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за этот период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.