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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $64 за баррель 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть в пятницу продолжают падение, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в 64 доллара за баррель, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.02 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,08%, до 63,99 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI — на 1,84%, до 55,52 доллара за баррель.
В четверг министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 мая, сократились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 476,5 миллиона баррелей, при этом инвесторы ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона. Также ведомство сообщило о росте добычи за этот период — на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,3 миллиона баррелей.
Дополнительным фактором снижения нефтяных цен в пятницу стали заявления президента США Дональда Трампа о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Торговые ограничения потенциально могут привести к снижению мирового спроса на сырье.
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Рынки , Дональд Трамп
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