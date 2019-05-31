Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 19 копеек — до 65,36 рубля.

Курс евро увеличился на 23 копейки и составил 72,78 рубля.