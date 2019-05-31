Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
31.05
$
65.0583
+0.1499
€
72.4229
+0.0111
ММВБ
31.05 10:00
$
65.3650
–0.0900
€
72.8875
+0.0825
Forex
31.05 11:00
$
65.3987
+0.0620
€
72.9154
+0.1164
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.40
€
72.70
€
72.80
Прогноз
03.06 – 10.06
$
65.00
€
71.83
Индексы и котировки
Brent
65.89
–0.09
Золото
1295.02
–0.01
РТС
1278.51
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
31.05
1.1149
–0.0026
16.05
1.1175
28.05
17.05
06.05
Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро
RT на русском
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 65,36 рубля.
Курс евро увеличился на 23 копейки и составил 72,78 рубля.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Курс биткоина обновил годовой рекорд
Рынки
,
Евро
,
Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Картины и самолет: что заберут у братьев Ананьевых
Выгодно ли покупать доллары
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
487
Цены на нефть ушли в пике
1
В Раде предрекли украинской ГТС судьбу металлолома
Видео
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании
Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика
Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика
Статьи
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
11:33
Авиакомпании сообщили о возможном срыве указа Путина
Компании
00:39
Цены на нефть рухнули
Рынки
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение