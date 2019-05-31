Курс доллара: с крепким рублем покончено. Дальше курс на ослабление?

Рубль начинает последний день недели падением примерно на 0,5% к доллару и евро, при этом вероятность ускорения движения увеличивается.

Падение курса рубля с открытия совпало с крайне негативным внешним фоном. Цены на нефть всего за сутки потеряли уже почти $6 и даже не думают останавливаться. Фьючерсы на американские индексы также стремительно снижаются.

Похоже, силы сопротивляться у рубля иссякнут уже сегодня.

Как и ожидалось, разворот в валютной паре доллар/рубль будет хитрым, и основная часть снижения будет неожиданной. Так и произошло, в последние дни рубль игнорировал весь внешний негатив, падение цен на нефть и все остальное.

Многие находились в недоумении, какие же факторы заставляют рубль сопротивляться. По нашему мнению, у крупных спекулянтов были очень большие позиции по рублю, ведь ралли российской валюты длилось с начала года, поэтому требовалось время, чтобы переформировать эти позиции.

Кроме того, у рубля есть особенность. Почти все и всегда ждут его ослабления и готовы купить валюту при первой возможности. Конечно, это создает для крупных игроков определенные сложности, ведь им самим нужно было продать свои рубли и купить валюту. Если же все участники рынка будут играть против рубля, то из этого ничего не выйдет.

Скорее всего поэтому в последние дни рубль изображал из себя самую стабильную и равнодушную к внешним шокам валюту.

Впрочем, "Вести. Экономика" не раз писали, что сложилась очень хорошая возможность для покупки валюты, особенно для тех, кто собирается за рубеж. Ведь в случае сильного падения курса нацвалюты, отдых за границей может оказаться значительно более затратным.

С другой стороны, глубину падения сейчас трудно оценить. Очень похоже, что обвал рынков будет во всем мире, но продлится он до определенного момента, пока в дело не вмешается Федрезерв и не запустит какие-нибудь новые стимулы, возможно, просто снизит ставку и прекратит сокращать балансовый счет.

Тогда, возможно, на рынки вернется оптимизм, который затронет и развивающиеся рынки.