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Добыча нефти в России выросла в мае до 47 млн тонн 

ТАСС + ещё 3 47 минут назад
Фото: ТАСС
Добыча нефти и газового конденсата в России в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 1,3 п. п., до 47,004 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). С начала года добыча выросла на 2,8 п. п., до 232,214 млн тонн.
Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в мае увеличила добычу нефти на 0,2 п. п., до 18,05 млн тонн (с начала года — на 3,2 п. п., до 90,24 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период выросла на 1 п. п., до 7 млн тонн (с начала года — на 1,2 п. п., до 34,14 млн тонн). "Сургутнефтегаз" в мае снизил добычу на 2,2 п. п. — до 4,99 млн тонн, с начала года динамика положительная — рост на 1 п. п. — до 25,1 млн тонн. Компания "Газпром нефть" в мае добыла 5,2 млн тонн, что на 2,9 п. п. выше показателя мая 2018 года, с начала года компания увеличила добычу на 1,1 п. п., до 24,76 млн тонн.
Добыча "Татнефти" в мае выросла на 2,5 п. п. — до 2,55 млн тонн, с начала года рост на 3,4 п. п. — до 12,3 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" в мае — 1 млн тонн (рост на 0,5 п. п.), с начала года — 4,9 млн тонн (рост на 1,2 п. п.).
Операторы СРП (соглашения о разделе продукции) нарастили добычу с начала года на 16,7 п. п., до 6,4 млн тонн.
ТАСС: последние новости
Курс евро достиг 73 рублей Курс доллара вырос до 65,40 рубля Запасы нефти в США за неделю практически не изменились
Комментарии1
Рынки , Сургутнефтегаз , Татнефть , Газпромнефть , Лукойл , Новатэк , Роснефть
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