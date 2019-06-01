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Эксперты назвали причины резкого падения цен на нефть 

РИА Новости 1 час назад
Падение цен на нефть на 10% и более за последние две недели вызвано скорее спекулятивными операциями на финансовом рынке, но в перспективе на котировки будут влиять более фундаментальные факторы, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
В пятницу стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель, впервые с 14 февраля, а марки WTI — ниже 55 долларов, впервые с 8 марта. А за две прошедшие недели Brent потеряла порядка 11% стоимости, WTI — около 12%.
"Снижение цен на нефть в данный период связано с операциями на финансовом рынке, которые нередко бывают оторваны от событий на реальном рынке, а значит, и от фундаментальных факторов, в частности, встречи ОПЕК+", — заявила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
При этом, по её мнению, весомым фактором для сырьевого рынка продолжает оставаться торговая конфронтация между США и Китаем, а также обострение торговых отношений США и Мексики. "Эти события указывают на возможность замедления экономического роста, а значит, и снижения спроса на нефть", — отмечает эксперт.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко полагает, что котировки нефти в ближайшем будущем будут во многом зависеть от решения ОПЕК+ на следующем заседании. "Мы исходим из того, что в том или ином виде соглашение продолжит действовать, вопрос в параметрах", — сказал он, отметив, что ожидает небольшого увеличения добычи за счёт перераспределения текущих квот в рамках соглашений.
"Мы ожидаем, что средние цены (на нефть — ред.) в этом году будут в районе 65 долларов за баррель", — заявил Маринченко. Значительное снижение цен относительно текущих уровней возможно только в условиях сильного замедления мировой экономики или перехода ОПЕК+ к активному наращиванию добычи, однако такой сценарий, по мнению эксперта, маловероятен.
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Комментарии
Рынки , Видео , РИА Новости , Fitch Ratings
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