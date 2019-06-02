Прогноз: рубль оценит последствия «экономического шовинизма» США

В условиях падения нефти и нового конфликта вокруг Мексики пока позитив для рубля обеспечивает сохраняющаяся санкционная пауза. Эксперты также увязывают ее с торговой напряженностью между Вашингтоном и Пекином, которую в КНР объясняют «экономическим шовинизмом» США.

Смазанный эффект Как и прогнозировалось, при сохранившемся в мае повышенном спросе на ОФЗ и достаточно высоких нефтяных ценах, правда, смазавших общий эффект резким падением «под занавес», рублю также не пришлось маяться из-за санкционного обострения. Пока пауза в санкциях против РФ продолжается, хотя соответствующий позитивный эффект тоже размывается, вследствие распространения Вашингтоном политики «экономического шовинизма» теперь и на Мексику, в отношении продукции которой, как уведомил в пятницу президент США Дональд Трамп , с 10 июня планируется ввести 5-процентные пошлины — с их последующим увеличением, при продолжении нелегальной миграции. На таком фоне цены на нефть в пятницу опускались ниже $64 за баррель и к 17:36 мск на Московской бирже российская валюта в паре с долларом расчетами "завтра" регистрировалась на отметке 65,225 руб. /$ при цене на нефть Brent $64,96 за баррель против аналогичных показателей в 64,505 руб. /$ и $67,91 за баррель неделей ранее.

И в июне, сообщил руководитель аналитического отдела ГК Grand Capital Сергей Козловский , продолжится умеренно-негативного давление на рубль, которые будет торговаться в паре с долларом США в коридоре 65.30-65.90 руб. Целевым ориентиром для евро станет отметка 74.50 руб.

Независимый аналитик Виктор Веселов также ожидает в в течение июня ослабления рубля до 66 руб. /$ и даже до 67 /$. А на следующей неделе курс рубля, очевидно, будет находиться выше уровня 65 руб. /$. Этому поспособствуют положительные ожидания, в связи со статистикой по производственному сектору и рынку труда в США.

Среднесрочные перспективы для рубля, оговорил Сергей Козловский, будут определяться драйверами, в большей степени, носящими на сегодня негативный характер. Более того, плавное снижение курса рубля на руку российским финансовым властям, о чем не раз заявлялось в первом квартале текущего года. При этом возможно, во-первых, усиление санкционного давления Запада из-за непринятия Россией решения Международного морского арбитража относительно украинских кораблей и членов экипажа. В таких условиях отток иностранного капитала способен продолжиться и вскоре продемонстрировать новые рекорды. Во-вторых, вероятно общее снижение риск-аппетита на рынках из-за нового витка торговой войны между США и Китаем, отголоски которой доносятся и до России. Инвесторы фиксируют прибыль, уходя в менее доходные активы, «защитные гавани». Этим обусловлен спрос на швейцарский франк, японскую йену и отчасти золото. И в-третьих, негативно скажется отсутствие реальных перспектив роста экономики, перечислил руководитель аналитического отдела ГК Grand Capita.

В июньском календаре, добавил Виктор Веселов. также значатся заседания ЦБ РФ (14 июня) и ФРС США (18-19 числа). В первом случае, российский рынок закладывает снижение ключевой ставки, что помогло бы рублю окрепнуть, тогда как американский регулятор. скорее всего, оставит планку без изменения. Однако, на российском рынке вступит в активную фазу дивидендный период: полученные дивиденды в рублях будут конвертироваться в доллары, и это сыграет против национальной валюты. В то же время в ее пользу окажется налоговый период, Также на 24-26 июня намечено заседание ОПЕК+ в Вене, которое скажется на котировках нефти и, соответственно, рубле.

Наряду с прочим, рассказал Виктор Веселов, ожидается, что с 1 июня Китай повысит тарифы на американские товары на сумму $60 млрд Это может вызвать гневные отклики Дональда Трампа в Twitter, что опять ударит по мировым рынкам. Сейчас, тактика американского президента заключается в побуждении китайской стороны к существенным торговым уступкам, которые можно было бы предъявить в качестве своей победы американским избирателям в преддверии президентской кампании 2020 г. Проблематику торговой войны, возможно, представители обеих сторон обсудят в рамках саммита G20 28-29 июня. Отрицательный исход переговоров приведет к снижению мировых фондовых и сырьевых рынков, конкретизировал независимый аналитик.

Замазанный эффект

Как диагностировали эксперты в предыдущем прогнозе, затяжное торговое противостояние между США и КНР, фактически, стало составной частью новой "холодной войны" между ними. Причем нынешний период также характеризуется ответным ужесточением позиции Пекина. Тогда как прежде в Китае предпочитали решать возникшие противоречия путем диалога, ради сохранения собственных торговых и экономических перспектив.

Примечательно, что в дополнение к ранее появившемуся сопутствующему термину «торговая напряженность», замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй озвучил еще одно новое определение — «экономический шовинизм». Увязав на днях политику США с ‘экономическим шовинизмом и психологическим террором“, он предупредил, что в торговой войне не может быть победителей. Но так или иначе, пока продвижение на китайском направлении забуксовало, Дональд Трамп, видимо, чтобы не смазать эффект от собственного наступления, переключился на Мексику (где сенат, как раз, начал ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой). Но, понятно, Мексика не Китай. И хотя тамошний президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор напомнил американскому коллеге в Twitter, что социальные проблемы не решаются насильственными мерами, однако тут же известил об отправке в Вашингтон делегации с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом.

А пока президент Трампу озадачен тем, чтобы обеспечить какую-то крупную уступку и победу в противостоянии с Китаем, санкционная пауза для России может продолжиться, допустил Виктор Веселов. Хотя в дальнейшем, не исключил он, давление со стороны Вашингтона может усилиться. НО крупный европейский бизнес, вероятно, даже под угрозой американских санкций будет участвовать в российских энергетических проектах из-за их хорошей окупаемости. Тот же «Северный поток-2», к примеру, выгоден для Германии в условиях, когда США предлагают свой газ значительно дороже. Кстати, как объявили в среду в Госдепе США , в ходе поездки в Европу с 30 мая по 5 июня госсекретарь Майк Помпео, помимо ситуации на Украине и деятельности китайской компании Huawei, намерен обсудить также беспокоящее Вашингтон строительство трубопровода "Северный поток — 2".

Тем не менее, не возможно ли, в связи с известным обострением отношений между США и Европой, где по итогам недавних выборов в Европарламент зафиксировано определенное изменение расклада сил, также ожидать в перспективе неких санкционных послаблений, хотя бы с европейской стороны?

Как ответил директор Центра им. Бертольда Байца при Германском совете по внешней политике Александр Рар , с которым вероятность такого послабления также обсуждалась три года назад в преддверии очередного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), за прошедшее время некоторое потепление все же наметилось. В частности, активизировалось сотрудничество в экономической сфере, о чем свидетельствует продолжение того же проекта «Северный поток-2». Также начало меняться отношение к РФ среди европейской общественности. Этому поспособствовала и ситуация на Украине, где предыдущие власти так и не осуществили обещанных реформ, а также обострившееся противостояние с США, в условиях которого в Европе, конечно, хотели бы избежать войны на два фронта. На таком фоне в ряде стран, в том числе восточноевропейских, усилились голоса противников санкционной политики.

Все это обнадеживает, но не служит поводом для оптимизма, опредклил Рар. Пока на Западе имеются влиятельные силы, которые сохраняют антироссийский настрой, так же, как и многие тамошние СМИ. И очевидно, что сложившаяся ситуация быстро не изменится. В подобных обстоятельствах для России важно, не рассчитывая на западных партнеров, модернизировать собственную экономику, чтобы уйти от сырьевой зависимости, нарастить производственный высокотехнологический сектор и увеличить долю среднего класса, а также добиться повышения доходов населения, в целом, резюмировал директор Центра им. Бертольда Байца при Германском совете по внешней политике. Упомянутые им вопросы, разумеется, будут обсуждаться на ПМЭФ 6-8 июня, в числе гостей которого также ожидается председатель КНР Си Цзиньпин . В первый день форума, в частности, запланирована дискуссия по реализации целей национального развития, с участием глав ЦБ, Минфина Минэкономики , а также Счетной палаты

Размазанный эффект

Впрочем, на позиции рубля, как оговорил Сергей Козловский, ни ПМЭФ, ни другие локальные события и явления, вроде, увеличения физического спроса на валюту, влияния не окажут. Позитивным драйвером способна послужить лишь динамика нефтяных котировок. Их текущая коррекция, в большей степени, носит технический характер. При этом цены на сырьё остаются стабильными, значительно превышая заложенные в бюджете на 2019 г. параметры, подчеркнул эксперт.

Виктор Веселов также сослался на продолжение позитива от ОФЗ, поскольку спрос нерезидентов сохраняется, в связи с ожиданием снижения ставки ЦБ РФ. Но это спекулятивный приток. И как только торговая война между США и Китаем обострится, под ударом окажутся развивающиеся рынки. Причем эскалация торгового противостояния заставляет физических и юридических лиц накапливать валюту в банках, а иностранных инвесторов — выводить капитал в более надежные активы, указал эксперт.

Как сообщалось в опубликованном накануне обзоре ЦБ РФ, в марте 2019 г., после нескольких месяцев падения, чистый спрос населения на наличную инвалюту на внутреннем рынке увеличился, по сравнению с февралем, более чем на 40%, составив $1,2 млрд в долларовом эквиваленте.

И хотя в одном из наших мартовских прогнозов рекомендовалось использовать отмеченный позитив для рубля также рядовым россиянам с тем, чтобы заранее закупить валюту для отпускных поездок, мы не станем преувеличивать силу собственного воздействия на происходящее. Тем более, что по оценке Дмитрия Полевого из РФПИ , в этом сезоне «отпускной спрос» на валюту будет сдерживаться слабостью потребительского спроса, что станет позитивным фактором для рубля.

Впрочем, все эти соображения не отменяют актуальности вопроса о том, как и когда разумнее приобретать «отпускную» валюту.