Курс доллара: Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 73,19 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».