Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
01.06
$
65.3834
+0.3251
€
72.8436
+0.4207
ММВБ
03.06 11:00
$
65.5675
+0.0200
€
73.2125
–0.0225
Forex
03.06 11:00
$
65.5756
+0.0252
€
73.2640
+0.0321
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.41
$
65.54
€
73.10
€
73.00
Прогноз
10.06 – 17.06
$
65.70
€
73.30
Индексы и котировки
Brent
60.92
+0.00
Золото
1315.20
+0.01
РТС
1278.44
+0.05
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1168
+0.0002
20.05
1.1166
30.05
20.05
08.05
Курс доллара: Рубль подешевел к доллару и евро
Деловая газета «Взгляд»
+
ещё 1
1 час назад
Фото:
depositphotos.com
Комментарии
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 73,19 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Читать ещё •••
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Нефть подешевела на фоне глобальных рисков в экономике
Нефть марки Brent подешевела на 5%
Московская биржа открылась ростом
Рынки
,
РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советское больше не отличное? 10 тысяч ГОСТов отменят
Китай официально обвинил США в войне
88
Третья амнистия: почему капиталы не вернутся в Россию
В России захотели ввести новый сбор
5
Элитное жилье в Москве обогнало дешевое по темпам удорожания
Видео
04:30
Месть за Huawei: Китай наносит США ответный удар
Компании
02:34
Россельхознадзор решил судьбу «подарков» из-за границы
Экономика
01:01
В Кремле высказались о падении доходов россиян
Личный счет
00:58
Чайка разгромил авиацию
Компании
Статьи
01:00
Россиян утопят в наличности
Экономика
Статьи
01:15
Все будет только хуже: Россия вползает в рецессию
Экономика
Статьи
00:34
Китай отомстил США за Huawei
Компании
00:42
Рублю предсказали летний откат
Рынки
00:34
Вскрылась грандиозная афера с накоплениями россиян
Личный счет
02:02
Экономический мегапроект России обернулся провалом
Экономика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение