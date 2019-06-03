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Курс доллара: Рубль подешевел к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек — до 65,57 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 73,19 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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